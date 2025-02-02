Закінчення війни, розміщення європейських військ та відносини з Трампом: головне з інтерв’ю Зеленського

Глава держави заявив, що найкращим способом унеможливити російський напад у майбутньому стане членство України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press розповів про гарантії безпеки, варіанти завершення війни та відносини між Україною і США. «Главком» зібрав головні тези та заяви з інтерв’ю глави держави.

Гарантії безпеки для України

Зеленський заявив, що найкращим способом унеможливити російський напад у майбутньому стане членство України в НАТО. Він вважає це «найдешевшою» гарантією безпеки для України, яку можуть надати союзники.

Більше того, на думку глави української держави, це також посилить президента США Дональда Трампа геополітично.

Крім того, президент заявив, що бонусом для НАТО стане 800-тисячна армія України, особливо якщо Трамп захоче повернути додому американські війська, які дислокуються за кордоном.

Інші пропозиції щодо гарантій безпеки, за словами Зеленського, мають бути підкріплені достатньою кількістю зброї з боку США та Європи та підтримкою Києва у розвитку власної оборонної промисловості.

Переговори щодо закінчення війни

Зеленський зазначив, що виключення України з переговорів США та Росії про завершення війни, було б дуже небезпечним.

Росія не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню, щоб обговорювати будь-які поступки, оскільки Кремль трактує це як програш у той час, як російські війська мають перевагу на полі бою. Тому, на думку президента, Києву і Вашингтону слід продовжити переговори для розробки плану припинення вогню

Водночас він вважає, що Дональд Трамп може посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів, зокрема погрожуючи санкціями, спрямованими на російську енергетичну та банківську системи, а також продовженням підтримки українських військових.

Відносини між Україною та США

Офіс президента України підтримує контакти з адміністрацією Трампа, проте вони поки що носять «загальний характер».

«Нам потрібно більше над цим працювати», – сказав Зеленський і додав, що в перші тижні після інавгурації Трамп, цілком природно, зосереджений на внутрішніх питаннях.

Президент розповів, що під час телефонної розмови з Трампом вони домовилися зустрітися у разі його перемоги, щоб обговорити кроки для завершення війни.

Однак запланований візит спеціального посланця Трампа в Україну Кіта Келлога було відкладено нібито з юридичних причин. Це супроводжувалося раптовим замороженням зовнішньої допомоги, що фактично змусило українські організації припинити низку проєктів.

«Я вважаю, що насамперед ми повинні провести зустріч із ним (Трампом, – ред.), і це важливо. І це, до речі, те, чого всі хочуть у Європі», – зазначив Зеленський.

Розміщення європейських військ в Україні

Глава української держави повідомив, що ініціатива Франції щодо розміщення європейських сил в Україні як стримуючого фактора проти російської агресії набирає обрисів, проте це питання досі не вирішене.

«Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як у частині гарантій безпеки, але не як у єдиній гарантії безпеки. Цього недостатньо. Уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто головний? Що вони будуть робити, якщо будуть російські удари? Ракети, висадка, напад з моря, перетин сухопутного кордону, наступ. Що вони будуть робити? Які у них повноваження?», – каже президент.

Зеленський додав, що питання ще обговорюється.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Росію зупинити війну проти України та укласти угоду. А в іншому разі він погрожує податками, тарифами й санкціями.

А спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог не виключає, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки. І заявив, що для цього вже є «надійний план».