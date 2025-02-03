Скандал навколо АОЗ: в ЗМІ розповіли, як дії Умєрова і його оточення підривають обороноздатність України

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що порушення санкцій проти росії має розглядатися як співучасть у війні. “Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, і той, хто допомагає знищувати життя, повинен за це відповідати”, — наголошував він. Проте все більше фактів свідчать про те, що високопосадовці в українському уряді та їхнє найближче оточення можуть бути причетними до схем обходу санкцій, що грають на користь російських нафтотрейдерів. Про це пише портал Фром.юа.

У час, коли Україна веде війну за своє існування, а міжнародні партнери очікують від нас жорсткої позиції щодо санкційного тиску на державу-агресора, дії окремих високопосадовців викликають серйозне занепокоєння. Міністр оборони, за мовчазної підтримки вищого керівництва, ухвалює рішення, які не лише суперечать державним інтересам, а й підривають довіру до України на міжнародній арені. Будь-яка причетність до схем, що сприяють обходу санкцій і збагаченню ворога, — це не просто корупція. Це пряма зрада національних інтересів.

АОЗ під ударом: що відбувається всередині Агентства оборонних закупівель?

Агенція оборонних закупівель (АОЗ), створене за стандартами НАТО для забезпечення Збройних Сил України, опинилося в центрі конфлікту. Очільниця АОЗ Марина Безрукова у своєму відкритому листі до Зеленського прямо заявила:

“Конфлікт, що розгорівся навколо Агенції, не приносить Україні жодної користі. Він не робить честі жодній зі сторін, адже в результаті страждає забезпечення армії, безпека країни та життя тисяч українців.”

Вона підкреслила, що після її незаконного усунення Рустемом Умєровим з посади робота АОЗ була фактично заблокована:

Не підписувалися платіжні документи , що критично вплинуло на постачання боєприпасів та техніки для ЗСУ.

, що критично вплинуло на постачання боєприпасів та техніки для ЗСУ. Не укладалися нові контракти, які вже були погоджені на ринку.





Ключові документи навмисно поставили в режим “очікування”, що паралізувало роботу відомства.

Безрукова звернулася до Зеленського з проханням втрутитися в ситуацію та не допустити руйнування інституції:

“Я закликаю Президента України втрутитися у ситуацію і зупинити руйнування Агенції оборонних закупівель.”

Але замість вирішення кризи, міністр оборони України Рустем Умєров, за мовчазної згоди Офісу Президента, продовжує просувати свою людину – Арсен Жумаділова, чия кандидатура викликає ще більше питань.

Хто такий Жумаділов і чому його зв’язки насторожують?

Арсен Жумаділов, якого Умєров за будь-якою ціною протягує на посаду директора АОЗ, раніше працював у фармацевтичному бізнесі брата Умєрова — Омера Киримли Аслана. Саме цей брат напряму пов’язаний з російськими нафтотрейдерами.

Ще один тривожний факт, який неможливо ігнорувати: дружина Арсена Жумаділова є громадянкою росії. У воєнний час, коли будь-який витік інформації становить потенційну загрозу національній безпеці, такі родинні зв’язки з державою-терористом викликають серйозні питання. Призначення Жумаділова керівником АОЗ означатиме, що людина з найближчими родинними зв’язками в рф отримає доступ до найсекретніших оборонних закупівель України. Це не просто конфлікт інтересів — це реальна загроза, яка може мати катастрофічні наслідки для обороноздатності країни.

Це викликає питання не лише до Умєрова, а й до Президента: чому людина, чия сім’я має зв’язки з російськими бізнесменами та громадянами рф, може отримати доступ до державної таємниці?

Нафтова схема Умєрова: хто допомагає роснафтіобходити санкції?

Поки Зеленський публічно закликає світ посилювати санкції, його міністр оборони та його найближчі родичі залучені до схем із постачанням російської нафти через Coral Energy та її правонаступника 2Rivers Energy.

У липні 2024 року брат Умєрова, Омер КиримлиАслан, зустрівся в Анкарі з представниками цієї компанії. 2Rivers Energy — це дубайська нафтотрейдерська структура, що займається продажем російської нафти та вже перебуває під санкціями США та Великобританії.

Раніше компанія працювала під назвою Coral Energy, яку очолював Тахір Гараєв – наближений до кремлівських кіл. За даними міжнародних журналістських розслідувань, саме Coral Energy була одним із найбільших покупців російської нафти у “роснафти”, компанії, підконтрольної Ігорю Сєчіну– соратнику путіна.

Найбільше обурює той факт, що Україна, яка найбільше зацікавлена в перекритті фінансових потоків рф, досі не наклала санкції на 2Rivers Energy. Ба більше, за даними ЗМІ, Руслан Бальбек, колишній депутат держдуми рф, запропонував брату Умєрова семизначну суму в доларах США, щоб Україна не вводила санкції проти цієї компанії.

Це означає, що люди, наближені до Умєрова, можуть допомагати росії наповнювати бюджет, з якого фінансується війна проти України.

Повна довіра чи відсутність розуміння відповідальності?

В інтерв’ю для Associated Press 2 лютого Володимир Зеленський заявив, має повну довіру до дій Міністра оборони Рустема Умєрова. Володимир Олександрович підкреслив, що якщо Умєров вважає, що саме через керівництво Агенції оборонних закупівель створюються проблеми для фронту, то в такому випадку Міністр має повну згоду від Президента на здійснення будь-яких дій. Однак важливо розібратися, на чому саме ґрунтується ця довіра? Які конкретні докази були надані президенту?

Чи існують офіційні документи від міжнародних партнерів, що підтверджують затримки у постачанні озброєння?

Чи має Міністерство оборони документальні підтвердження своїх заяв про повільний процес постачання, який нібито не відповідає потребам ЗСУ?

Адже офіційний звіт Агенції оборонних закупівель демонструє протилежне:

✅За перехідними контрактами Агенції, укладеними у 2023 році, частка спеціальних імпортерів у сумі контрактів становила 82%, а у 2024-му – лише 12%.

✅ Основна частина контрактів у 2024 році припадає на українських виробників озброєння.

✅ 100% бюджету Агенції (306,1 млрд грн) було розподілено під укладені контракти.

✅ 99,2% суми вже сплачено постачальникам, а решта 0,8% – це технічні затримки, зокрема через постачання наприкінці грудня.

Чи означає позиція президента, що занепокоєння міжнародних партнерів та організацій, які напряму співпрацюють з Агенцією, просто ігноруються? Відхід від принципів корпоративного управління та стандартів НАТО створює серйозні ризики для оборонного сектору.

Якщо незалежний контроль у вигляді наглядових рад ігнорується або перетворюється на формальність, ми не просто відходимо від принципів НАТО – ми руйнуємо демократичні засади.

Коли влада каже: “головне — не допустити паузи у постачанні”, це може виправдовувати будь-які управлінські порушення та маніпуляції. Але без прозорості, без ефективного контролю та відповідальності перед суспільством навіть найкращі ініціативи можуть перетворитися на механізм концентрації влади.

Україна бореться не лише за територіальну цілісність, а й за демократичні цінності. Якщо уряд нехтує міжнародними стандартами корпоративного управління, як ми можемо розраховувати на підтримку партнерів? Як можна говорити про європейське майбутнє, якщо руйнуються інститути, які мають наблизити нас до цивілізованого світу?

Контроль за оборонними закупівлями не може зводитися до концентрації рішень у руках окремих осіб. Це не шлях до НАТО – це шлях у протилежному напрямку. І якщо цей тренд не зміниться, ризики для майбутнього України лише зростатимуть.

Скандали навколо Умєрова, Жумаділова та його оточення вже привернули увагу американських спецслужб. Але питання в тому, чи розуміє сам Зеленський, що відбувається у нього за спиною?

Скандал, що веде до Офісу Президента: загроза національній безпеці чи кадрова недбалість?

Розслідування цього скандалу щораз глибше веде до Офісу Президента, і з кожною деталлю стає очевиднішою системність цих зв’язків.

Факти, що викликають занепокоєння:

Призначений нотаріус, який відіграв ключову роль у спробі рейдерського захоплення АОЗ, має прямий зв’язок із Андрієм Єрмаком. Це ставить під сумнів офіційну позицію Банкової щодо невтручання.







Призначення Арсена Жумаділова, дружина якого є громадянкою росії, у структуру, що контролює найсекретніші оборонні закупівлі, — це не просто ризикована кадрова політика. Це пряма загроза національній безпеці .

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Міністр оборони Рустем Умєров не лише не зупиняє цей процес, а й фактично сприяє йому, що лише посилює підозри щодо його власних зв’язків та мотивів.

Якщо Президент Володимир Зеленський терміново не втрутиться у ситуацію, не зупинить незаконний вплив на АОЗ і не ініціює перевірку зв’язків Умєрова та Жумаділова, його мовчання стане прямим свідченням того, що ця схема діє з відома найвищого керівництва держави.

У такому разі всі заяви Президента про боротьбу з корупцією, протидію російським впливам і захист національних інтересів перетворюються на порожні гасла. Адже коли ключові посади в оборонному секторі займають люди з тісними родинними та діловими зв’язками з рф, це вже не просто корупція. Це пряма загроза суверенітету України.