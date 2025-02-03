Зеленський підписав закон, який полегшує отримання українського громадянства для подружжя ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підписав закон про врегулювання українського громадянства для подружжя ЗСУ

Законопроєкт сприятиме реалізації права на громадянство для подружжя військових

Президент Володимир Зеленський підписав закон №12032, який передбачає полегшене отримання українського громадянства дружинам або чоловікам військових Збройних Сил України. Про це повідомлено на сайті Верховної Ради.

На початку січня законопроєкт підтримали 270 народних депутатів. У ньому пропонується надати чоловікам та дружинам військовослужбовців або загиблих військовослужбовців право на подання декларації про відмову від іноземного громадянства при набутті українського.

Крім того, у документі передбачено:

встановлення квот на імміграцію для іноземців, які прагнуть возз’єднатися з українськими військовослужбовцями;

можливість відновити українське громадянство іноземцям, які брали участь в обороні України.

У пояснювальній записці наголошується, що ухвалення цього законопроєкту сприятиме реалізації права на громадянство для подружжя ЗСУ.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що військове командування розпочало реалізацію заходів із переходу на корпусну структуру управління військами.

Сирський також розповів, що триває посилення з’єднань Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти та Сил безпілотних систем шляхом нарощення безпілотних систем у їхньому складі.

Раніше у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, про організаційні зміни в ЗСУ.

«Ми готуємо нові формати підтримки бригад та комплектування підрозділів. Я поставив завдання вже наступного тижня представити деталі суспільству», – наголосив очільник держави.