Змінюється дедлайн проходження ВЛК для обмежено придатних: що передбачає новий законопроєкт

Термін проходження військово-лікарської комісії тимчасово придатними особами відтерміновується до 5 червня

У Верховній Раді на фінальній стадії розгляду перебуває законопроєкт, який продовжує термін проходження військово-лікарської комісії обмежено придатними на чотири місяці. Про це розповів речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону.

Згідно з документом, термін проходження військово-лікарської комісії тимчасово придатними особами відтерміновується до 5 червня.

Лазуткін зазначив, що на даний момент повторне ВЛК пройшли лише близько 20-27% від тих, хто мали це мали зробити до 5 лютого. І наголосив, що невиконання або несвоєчасне виконання нової норми буде кваліфіковане як адміністративне порушення.

Речник пояснив, що згідно з новим законопроєктом не передбачено, що має прийти повістка із направленням на ВЛК. Тобто, люди самі мають з’явитися в ТЦК та СП і отримати направлення на військово-лікарську комісію або зробити це у цифровому застосунку «Резерв+».

Заброньованим обмежено придатним також варто буде пройти повторну військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, із 31 січня 2025 року в застосунку «Резерв+» стала доступна можливість генерування електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВКЛ). При цьому паперові альтернативи документа буде збережено.

Скористатися новою функцією в застосунку можуть військовозобов’язані українців, які ще не отримували повістку для проходження ВЛК. Для цього слід авторизуватися в «Резерв+» і за кілька кліків подати запит.