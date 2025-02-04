Маркарова прокоментувала заяву Келлога про вибори в Україні

За словами дипломатки, посольство України в США займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа

Спецпредставник Трампа заявляв, що США хочуть, аби Україна провела вибори

Українська та американська сторони наразі не обговорювали необхідність проведення виборів в Україні до кінця 2025 року. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю «Суспільному».

Маркарова наголосила, що якщо команда президента США Дональда Трампа порушуватиме питання про вибори, то Україна готова до його обговорення.

«Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування», – каже вона.

Раніше спеціальний представник Трампа з питань російсько-української війни генерал Кіт Келлог заявив, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про «перемирʼя».

Нагадаємо, українське посольство в США займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа. Маркарова також вказала, що у посольства є гарні контакти держсекретарем США Марко Рубіо та радником з нацбезпеки Майком Волцом. За її словами, з ними працювали ще до обрання Трампа.

Як відомо, у понеділок, 3 лютого, президент США Дональд Трамп підписав п’ять указів про призначення спеціальних представників США із різних питань, серед них й щодо призначення Кіта Келлога спецпредставником з питань України та Росії.

До слова, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє агентство Reuters.

Російські офіційні особи неодноразово заперечували будь-які прямі контакти зі США щодо підготовки телефонної розмови між Трампом і Путіним, яка передуватиме можливій зустрічі пізніше цього року.

Однак, за словами російських джерел, які говорили на умовах анонімності, російські високопосадовці відвідали Саудівську Аравію та ОАЕ протягом останніх тижнів.