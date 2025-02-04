Справа про збитки ”Укрзалізниці”: нардеп Бондар не вніс 100 млн застави у визначений строк

Опубліковано


Підозрюваний у корупції на закупівлі кабелів для Укрзалізниці народний депутат Віктор Бондар не вніс заставу розміром 100 млн грн, яку йому призначив Вищий антикорупційний суд.

Джерело: речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі “Укрінформу

Пряма мова: “Народний депутат не вніс заставу розміром 100 млн грн, яку призначив слідчий суддя”.

Реклама:

Деталі: Застава мала бути внесена протягом п’яти робочих днів, відколи 24 січня ВАКС обрав народному депутату запобіжний захід.

Тепер прокурори звертатимуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

Крім того Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід Бондарю в Апеляційній палаті ВАКС. Розгляд скарги запланований на 9 годину 12 лютого.

Що передувало: Вищий антикорупційний суд вирішив не брати народного депутата Віктора Бондаря під варту і визначив йому заставу в 100 мільйонів гривень. Прокурор САП просив взяти Бондаря під варту з можливою заставою в 200 млн грн.

Довідково: У 2019 році Бондар був обраний до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець у 191 округу у Хмельницькій області.

Передісторія:

  • Антикорупційні органи оголосили Бондарю підозру у справі про заволодіння 140 млн грн на закупівлі кабелів для “Укрзалізниці”.

  • Слідство називає Бондаря одним з організаторів схеми при закупівлі кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами.

  • НАБУ і САП пишуть, що фігуранти справи організували бек-офіс, який дозволяв контролювати “Укрзалізницю”. Як результат – тендери УЗ із завищеними цінами виграли фірми, які були підконтрольні нардепу та іншому фігуранту.

  • Раніше у цій справі підозру повідомили колишньому раднику Офісу президента, скандальному співробітнику СБУ Артему Шилу.

Пов'язані новини

Костін заявив про відставку шести голів прокуратур, які отримували підвищені пенсії

Генеральний прокурор Андрій Костін відзвітував, що “заходи із запобігання зловживанням тривають” і що шість керівників обласних та спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення. Джерело: Офіс […]