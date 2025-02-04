Справа про збитки ”Укрзалізниці”: нардеп Бондар не вніс 100 млн застави у визначений строк

Підозрюваний у корупції на закупівлі кабелів для Укрзалізниці народний депутат Віктор Бондар не вніс заставу розміром 100 млн грн, яку йому призначив Вищий антикорупційний суд.

Джерело: речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі “Укрінформу“

Пряма мова: “Народний депутат не вніс заставу розміром 100 млн грн, яку призначив слідчий суддя”.

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Деталі: Застава мала бути внесена протягом п’яти робочих днів, відколи 24 січня ВАКС обрав народному депутату запобіжний захід.

Тепер прокурори звертатимуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

Крім того Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід Бондарю в Апеляційній палаті ВАКС. Розгляд скарги запланований на 9 годину 12 лютого.

Що передувало: Вищий антикорупційний суд вирішив не брати народного депутата Віктора Бондаря під варту і визначив йому заставу в 100 мільйонів гривень. Прокурор САП просив взяти Бондаря під варту з можливою заставою в 200 млн грн.

Довідково: У 2019 році Бондар був обраний до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець у 191 округу у Хмельницькій області.

Передісторія: