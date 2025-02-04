Зеленський провів енергетичну Ставку – Главком

За словами очільника України, ворог підлаштовує свої атаки під можливості української оборони, що ускладнює захист енергооб’єктів

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо захисту енергетичних об’єктів та посилення протиповітряної оборони. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Президент наголосив, що ворог підлаштовує свої атаки під можливості української оборони, що ускладнює захист. Проте ці загрози вдається успішно відбивати завдяки скоординованим діям силам ППО, мобільним вогневим групам та спеціалізованим підрозділам радіоелектронної боротьби (РЕБ), наголосив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави додав, що Україна має покращувати засоби радіоелектронної боротьби для швидкого реагування на нові загрози.

«Постачання для ППО України – це критично й не має припинятися. Постійно потрібно шукати у світі, як посилити захист, як зробити більше виробництва необхідних речей в Україні, як додавати локалізацію виробництва, як брати ліцензії в наших партнерів. Це велика робота, від якої багато в чому залежить майбутнє України», – каже він.

До слова, президент Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ.

Нагадаємо, в Україні триває відновлення пошкоджених енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів. Загалом за 2024 рік було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики. Цьогоріч планується відновити ще близько 3 ГВт потужностей.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, минулий рік видався для енергетики України найтяжчим з початку повномасштабного вторгнення. У 2022-2023 роках Росія починала масовані удари з жовтня, а у 2024-му вони почалися у березні і тривали цілий рік.

Як відомо, в Україні станом на кінець 2024 року підключено 967 МВт розподіленої газової генерації. Зокрема, з них 835 МВт введено в експлуатацію. Міненерго запевняло, що до кінця опалювального сезону 2024-2025 планується підключити ще додатково близько 900 МВт. Частина цих потужностей перебуває вже на завершальній стадії реалізації.