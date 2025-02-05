Ротацію місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС відкладено через відсутність гарантій безпеки з боку РФ

Речник МЗС наголосив, що Кремль не вперше використовує шантаж як інструмент залякування міжнародних експертів і підриву їхньої незалежності

МАГАТЕ відклало ротацію місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку Росії. Міністерство закордонних справ України закликало світ підтримати Агентство, керівництво якого зазнає безпрецедентного тиску з боку держави-агресора. Про це йдеться у коментарі речника МЗС Георгія Тихого, передає Укрінформ.

«Через відсутність гарантій безпеки з боку Росії МАГАТЕ було вимушене відкласти ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС», – зазначив Тихий.

Речник МЗС наголосив, що Кремль не вперше використовує шантаж як інструмент залякування міжнародних експертів і підриву їхньої незалежності.

«Наприклад, під час однієї з попередніх ротацій Росія завдала удару дроном по машині МАГАТЕ», – нагадав він.

За словами Тихого, Москва має щонайменше дві причини тиснути на незалежність МАГАТЕ: перша – силою нав’язати міжнародне визнання незаконної окупації української АЕС, друга – маніпулювання оперативною ситуацією в районі навколо станції.

Тихий зауважив, що Україна високо оцінює роботу МАГАТЕ в безпрецедентних безпекових умовах.

«Ми не дозволимо Росії підірвати незалежність і неупередженість Агентства для досягнення своїх злочинних цілей. Ми закликаємо міжнародне співтовариство твердо підтримувати МАГАТЕ та рішуче засудити безпрецедентний тиск, який держава-агресор продовжує чинити на його керівництво», заявив речник МЗС України.

Тихий вкотре нагадав, що окупація Запорізької АЕС Росією є незаконною та створює серйозну загрозу ядерного інциденту.

«Це безпрецедентний випадок захоплення агресором найбільшої в Європі АЕС і перетворення її на військову базу. Лише повернення станції її законному власнику, Україні, дозволить відновити ядерну безпеку та захист відповідно до норм і стандартів МАГАТЕ», – наголосив він.

Нагадаємо, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі учора, 4 оютого, прибув до Києва та оглянув розподільчу підстанцію, щоб оцінити наслідки, надати підтримку та допомогти запобігти цьому ризику.За його словами, атаки на енергосистему України можуть створити ризик ядерної аварії через збій у подачі електроенергії з атомних станцій, це може статися внаслідок удару по електропідстанціях.