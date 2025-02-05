Зеленський нагородив фахівців Державної спеціальної служби транспорту

День Державної спеціальної служби транспорту в Україні відзначається вперше

Президент України Володимир Зеленський відзначив представників Державної спеціальної служби транспорту орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня та княгині Ольги ІІІ ступеня. Про це повідомляє Офіс президента.

Як зазначив президент, працівники спеціальної служби транспорту забезпечують оборону України – їхня робота впливає на шляхи постачання, розмінування, необхідне будівництво й охорону важливих об’єктів. Крім того, воїни Державної спеціальної служби транспорту беруть участь у бойових діях і захищають Україну.

8 фото фото: president.gov.ua/Офіс президента

«Сила України – це не просто хтось окремо з українців, це наша спільність, наше єднання, це всі елементи наших Сил оборони та безпеки України, це внесок кожного громадянина України в захист своєї держави та своєї незалежності. Без відданості та ефективності когось одного з українців можуть не вистояти інші, а сміливість і результат кожного дає можливості всім боротися, захищати свій дім, одне одного, і впевнений, що одного дня – здобути для України результат, здобути мир і перемогу», – каже він.



Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ) – це спеціалізований державний орган України, який забезпечує безпеку та функціонування транспортної інфраструктури, особливо в умовах надзвичайних ситуацій, війни або інших криз.

Основні функції ДССТ:

обслуговування і ремонт транспортної інфраструктури;

реагування на надзвичайні ситуації;

охорона інфраструктури;

евакуаційні заходи.

Державна спеціальна служба транспорту підпорядковується Міністерству оборони України. Виконує завдання як у мирний час, так і в умовах воєнного стану. До складу служби входять спеціалізовані підрозділи, які мають власну інженерну техніку та фахівців різного профілю.

Нагадаємо, 5 лютого в Україні святкують День Державної спеціальної служби транспорту. Згідно з указом президента України №14/2025, в країні запроваджено нове професійне свято – День Державної спеціальної служби транспорту, яке щороку святкуватимуть 5 лютого.

Раніше працівники ДССТ не мали окремого професійного свята й святкували День залізничника 4 листопада. Однак, оскільки сфера їхньої діяльності значно ширша за залізничний транспорт, було ухвалене рішення про запровадження спеціального дня, присвяченого їхній важливій роботі.