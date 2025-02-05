Зеленський пообіцяв кадрові рішення на тлі проблем з доступністю ліків

Президент чекає від Міністерства охорони здоров’я рішень, які дозволять зробити більш доступним захист здоровʼя українців

Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо. Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За словами президента, окрім фінансової стійкості держави, РНБО розглядатиме й нові питання.

«Треба підтримати фінансову стійкість кожної української сімʼї, усіх наших громадян. Багато в чому це стосується цінових питань, зокрема на життєво важливі речі, такі як ліки. Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо. І це відповідальність уряду, конкретно – міністра охорони здоровʼя, Антимонопольного комітету», – каже він.

Зеленський наголосив, що потрібні конкретні рішення, які дозволять зробити більш доступним захист здоровʼя українців.

«Сьогодні провів із ними нараду, і я втомився чекати відповідних пропозицій. Часу небагато. Все, що треба зробити, цілком зрозуміло. Потрібні конкретні кроки, конкретні рішення, які дозволять зробити більш доступним захист здоровʼя наших людей», – пояснив глава нашої держави.

Нагадаємо, Кабінет міністрів модернізував, а також розширив програму «Доступні ліки». Програма включатиме нові ліки – до списку додано ще 30 нових діючих речовин, серед яких препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб. Крім того, програма також поширюватиметься й на дітей. Додані ліки у формі капель й мазей.

Як відомо, у 2025 році аптеки в Україні знову підлягатимуть плановим перевіркам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Аптеки, які працюють у лікарнях, зобовʼязані брати участь у програмі «Доступні ліки» та забезпечувати наявність медикаментів, вартість яких повністю або частково відшкодовується державою.

До слова, кошти у розмірі 1 тис. грн, передбачені програмою «зимова єПідтримка», можуть бути витрачені на придбання ліків вітчизняного виробництва.