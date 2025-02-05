Зеленський розповів, хто має сидіти за столом переговорів щодо завершення війни

Україна готова до завершення гарячої стадії війни та прагне миру

За столом переговорів щодо закінчення війни в Україні мають бути Сполучені Штати Америки, Європа, Україна та Росія. Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Глава держави наголосив, що Україна готова до завершення гарячої стадії війни та прагне миру, як ніхто у світі. Він зазначив, що навіть розмова з Путіним вже є поступкою та компромісом.

«Ми віримо, що Трамп хоче успіху, а успіх – це перемога здорового глузду. Що означає кінець гарячої фази війни та, безсумнівно, надійні гарантії безпеки для України», – сказав він.

Також президент розказав, на що він готовий піти заради миру.

Головні тези з інтерв’ю президента:

зараз ми не можемо повернути всі наші території, ми адекватні люди і не можемо втратити мільйони людей заради результату, який ще не факт, що буде;

підтримка, яку надають наші партнери, недостатня для того, щоб ми могли повністю витіснити РФ з наших територій;

коли закінчиться воєнний стан, тоді однозначно будуть вибори – ми захищаємо демократію;

Путін не хоче закінчувати війну, він хоче знищити Україну і отримати контроль, йому потрібна тут маріонетка, я йому точно не підходжу;

ми віримо, що президент Трамп хоче досягти успіху в цій ситуації, а успіх – це перемога здорового глузду, і це, безумовно, кінець гарячої фази війни. Це, безсумнівно, сильні гарантії безпеки для України, принаймні для того, щоб путін не повернувся з війною знову через півроку, місяць, два чи рік;

якщо досягнення миру та збереження людських життів потрібно буде сісти за один стіл з Путіним під час переговорів, то ми безумовно підемо на такий крок.

Крім того президент заявив, що відкритий до виборів.