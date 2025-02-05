Зеленський вніс зміни до складу РНБО

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фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Глава держави вчергове провів зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

Президент Володимир Зеленський увів голову Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна до складу Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ №63/2025
оприлюднений на сайті глави держави.

Раніше Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського та призначив замість нього Філіпа Проніна, а також призначив очільником Державної податкової служби Руслана Кравченка.

Зміни у складі РНБО

Зміни у складі РНБО

скріншот

Раніше Зеленський вивів Ігоря Черкаського зі складу Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомлялося, президент призначив секретаря Ради національної  безпеки і оборони України Олександра Литвиненка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки.

Нагадаємо, на засіданні Рада національної безпеки і оборони України було ухвалено рішення про запровадження нових санкційних пакетів. Списки будуть оприлюднені найближчим часом. За словами глави України, зміни керівників Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу вже дали перші результати.

До слова, 19 січня президент Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції Ради національної безпеки і оборони України. За словами глави держави, країна продовжує позбавляти державних нагород: «На звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром».

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