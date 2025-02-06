Курська операція стане важливою частиною переговорного процесу? Заява президента

Зеленський зазначив, що на Курщині українські сили завдали ударів далекобійною зброєю по кількох важливих об’єктах

Президент Зеленський вважає, що Курська операція відіграватиме значну роль у переговорному процесі. Про це він заявив за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі, пише «Укрінформ».

«Завтра буде рівно пів року операції на Курському напрямку. Дуже важливої операції. Ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, які умови будуть у рускіх до України щодо Курського напрямку. Це був дуже важливий крок. Я не люблю кидатися такими словами, як «історичний». Все життя України і боротьба – це напевно історичний шлях, і тому я не буду кидатись цим словом щодо цієї операції. Але вона точно була дуже важливою. І я вдячний всім воїнам, які боронять нашу територію завдяки Курській операції також», – сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Збройні сили України впевнено контролюють ситуацію в цьому регіоні та продовжуватимуть утримувати свої позиції: «У рускіх там дуже великі втрати. Вони їх сильно занижують. У них корейці розбігаються, ми це бачимо».

Крім того, Зеленський зазначив, що на Курщині українські сили завдали ударів далекобійною зброєю по кількох важливих об’єктах.

Як повідомлялося, 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині. Про це президент України Володимир Зеленський зауважив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Раніше президент України Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими Служби безпеки України. За словами полоненого, північнокорейські підрозділи на Курщині зазнають масштабних втрат, які навіть важко порахувати. Північнокореєць також заявив, що не знав де і проти кого воюватиме.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.