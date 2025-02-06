Міськради, які порушують мовний закон: перелік від омбудсмена

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Тарас Кремінь зауважив, що кожна четверта міськрада порушує мовний закон

фото з відкритих джерел

Моніторинг виявив ознаки порушень у 12 місцевих радах, де зафіксовано використання недержавної мови

За результатами моніторингу 50 місцевих рад з 10 областей України, 24% органів місцевого самоврядування порушують мовне законодавство під час пленарних засідань. Про це повідомив Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови.

Моніторинг виявив ознаки порушень у 12 місцевих радах, де зафіксовано використання недержавної мови. Серед них:

  • Білгород-Дністровська міська рада та Болградська міська рада (Одеська область);
  • Новгород-Сіверська міська рада (Чернігівська область);
  • Зміївська міська рада та Донецька селищна рада (Харківська область);
  • Кролевецька міська рада та Шосткинська міська рада (Сумська область);
  • Вишгородська міська рада (Київська область);
  • Кропивницька міська рада (Кіровоградська область);
  • Самарська (Новомосковська) міська рада та Синельниківська міська рада (Дніпропетровська область);
  • Запорізька міська рада.

Тарас Кремінь наголошує, що порушення фіксуються як з боку представників органів місцевого самоврядування, так і громадськості: «Спостерігається тенденція: чим нижчий рівень органу місцевого самоврядування, тим більше порушень мовного законодавства».

Щодо інтернет-представництв місцевих рад, то моніторинг охопив 177 сайтів і сторінок у соціальних мережах. У 13 виявлено випадки поширення інформації недержавною мовою.

Втім, як зауважує омбудсмен, такі випадки переважно поодинокі та незначні. Більшість сайтів (58%) мають виключно українськомовну версію, 38% надають інформацію українською та мовами ЄС. Лише Харківська та Одеська міські ради зберігають російськомовну версію сайту поряд з українською та англійською.

До слова, 1 січня 2025 року, почав діяти закон України «Про дошкільну освіту». Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив на важливості дотримання в Україні мовного законодавства в дошкільній освіті.

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