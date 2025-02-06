Офіційного плану Трампа для припинення війни в Україні немає – Зеленський

Президент наголосив, що США та Україна працюватимуть разом над планом про завершення війни

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не має офіційного плану для припинення російсько-української війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

«Його ще офіційного немає. Те, що є в тих чи інших публікаціях… я впевнений, що це не є офіційним планом президента Трампа», – каже президент.

Глава України уточнив, що у нього вже є бачення плану, і конкретні речі обговорювалися з американською стороною ще до інаугурації Трампа.

Зеленський також висловив переконання, що «команди працюватимуть разом, не може бути плану окремо від когось, навіть з боку Сполучених Штатів». Окрім того, він висловив переконання, що буде багато інформації щодо потенційного плану «в Києві, не в Києві», десь це може збігатися з реальністю, але в більшості – ні.

«Дочекаємось все-таки наших офіційних перемовин і офіційних результатів», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Зеленський вважає, що Курська операція відіграватиме значну роль у переговорному процесі. Глава України підкреслив, що ЗСУ впевнено контролюють ситуацію в цьому регіоні та продовжуватимуть утримувати свої позиції.

Як повідомлялося, спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог не презентуватиме план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції. Келлог зазначив, що команда супроводжуватиме Трампа та буде йому допомагати до моменту, коли він зможе представити план, але запевнив – «це станеться зовсім не наступного тижня».

Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Росії Володимиром Путіним.

До слова, українське посольство займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа.