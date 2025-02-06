Президент України та глава МЗС Британії обговорили реалізацію сторічної угоди

Велика Британія є одним із ключових партнерів України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі. Серед ключових тем – координація кроків із партнерами та гарантії безпеки. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував Великій Британії за оборонну, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку України. Політики обговорили інші формати допомоги і на двосторонньому рівні, і в межах багатосторонніх механізмів.

5 фото фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент України та глава МЗС Британії детально обговорили посилення санкцій проти РФ, зокрема її нафтової галузі й оборонно-промислового комплексу, і використання заморожених російських активів на користь України.

Девід Ламмі запевнив у тому, що Велика Британія є одним із ключових партнерів України.

«Наша оцінка в тому, що Путін не хоче вести жодних перемовин зараз. Тому ми продовжуємо максимально допомагати вам, поки ви боретеся в цій жахливій війні, і заохочуємо інших партнерів робити те саме», – каже міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі прибув до Києва 5 лютого.

Як відомо, Верховна Рада в цілому прийняла закон, який ратифікує угоду між урядами України та Великої Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей держави.

Ратифікацію угоди підтримали 245 народних депутатів. Вона передбачає виділення Великою Британією кредитів для України для закупівлі оборонних товарів та послуг, у тому числі на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.

До слова, Велика Британія виділить Україні $6,6 млрд допомоги, з яких $3 млрд – від російських активів. Країни підписали угоду про військову підтримку до 2031 року та співпрацю у виробництві озброєнь.