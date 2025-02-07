Президент Федерації водного поло України, успішний бізнесмен, спортивний інвестор і благодійник Олександр Свіщов розповів про перспективи українського водного поло та свої плани на 2025 рік.

Відновлення Суперліги та боротьба за медалі

Після зимової паузи відновлюється українська Суперліга серед чоловіків. Олександр Свіщов очікує високого рівня змагань і відзначає, що цього сезону за медалі боротимуться чотири основні команди: «Динамо» (Львів), «Маріуполь», «ЛФКС»-«Акватіко» (Львів) і «НТУ ХПІ-ШВСМ» (Харків).

«Цього року боротьба обіцяє бути напруженою, а глядачі стануть свідками якісного водного поло. Ми робимо все можливе, щоб чемпіонат відбувся на високому рівні, попри складні умови», – наголошує Свіщов.

Виклики та перспективи українського водного поло

За словами Олександра Свіщова, великим досягненням є збереження восьми команд у чемпіонаті попри війну. Команди зі сходу України, зокрема з Харкова та Маріуполя, змушені тренуватися в складних умовах, а київська команда відчуває кадровий дефіцит через мобілізацію гравців. Однак, Федерація робить усе можливе, щоб підтримати клуби й створити умови для розвитку молоді.

«Наше головне завдання – зберегти й розвинути водне поло в Україні. Ми спостерігаємо поступове відродження, і за два-три роки можемо очікувати значного підвищення рівня конкуренції», – говорить президент ФВПУ.

Розвиток жіночого водного поло

У лютому відбудуться матчі Вищої ліги серед жінок. Свіщов визнає, що наразі конкуренція в жіночому чемпіонаті є нижчою через відтік молодих спортсменок за кордон, однак Федерація активно працює над залученням нових гравчинь та популяризацією жіночого водного поло.

Головні завдання на 2025 рік

Президент Федерації водного поло України відзначив, що наступний рік буде важливим для українських збірних. У червні чоловіча та жіноча команди братимуть участь у кваліфікації до чемпіонату Європи-2026. Також юніорська збірна U-18 має захистити місце у групі А.

«Завдяки нашим гравцям, які виступають у провідних європейських клубах, ми маємо шанси на успішні виступи. Головне – зберегти командний дух і підготуватися до кваліфікаційних матчів», – зазначив Свіщов.

Інвестиції у спорт та благодійність

Олександр Юрійович Свіщов відомий не лише як президент ФВПУ, а й як активний інвестор у розвиток спорту. У 2022 році він відкрив сучасний спортивно-розважальний центр Leoland, що став майданчиком для тренувань молодих спортсменів. Його внесок у розвиток українського спорту відзначено престижними нагородами, серед яких премія «Скарб Нації 2024» та відзнаки за волонтерську діяльність.

На початку 2024 року він отримав подяку від ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за активну підтримку українських військових та гуманітарну допомогу.

«Я завжди вірив, що спорт має величезне значення для нації. Ми продовжимо інвестувати у молодь, інфраструктуру і розвиток водного поло, бо це – наш вклад у майбутнє України», – підсумував Олександр Свіщов.

Александр Свищев: 2025 год станет годом новых достижений для украинского водного поло

Президент Федерации водного поло Украины, успешный бизнесмен, спортивный инвестор и благотворитель Александр Свищев рассказал о перспективах украинского водного поло и своих планах на 2025 год.

Восстановление Суперлиги и борьба за медали

После зимней паузы возобновляется украинская Суперлига среди мужчин. Александр Свищов ожидает высокого уровня соревнований и отмечает, что в этом сезоне за медали будут бороться четыре основные команды: «Динамо» (Львов), «Мариуполь», «ЛФКС»-«Акватико» (Львов) и «НТУ ХПИ-ШВСМ» (Харьков).

«В этом году борьба обещает быть напряженной, а зрители станут свидетелями качественного водного поло. Мы делаем все возможное, чтобы чемпионат состоялся на высоком уровне, несмотря на сложные условия», – отмечает Свищев.

Вызовы и перспективы украинского водного поло

По словам Александра Свищева, большим достижением является сохранение восьми команд в чемпионате несмотря на войну. Команды с востока Украины, в частности из Харькова и Мариуполя, вынуждены тренироваться в сложных условиях, а киевская команда испытывает кадровый дефицит из-за мобилизации игроков. Однако, Федерация делает все возможное, чтобы поддержать клубы и создать условия для развития молодежи.

«Наша главная задача – сохранить и развить водное поло в Украине. Мы наблюдаем постепенное возрождение, и через два-три года можем ожидать значительного повышения уровня конкуренции», – говорит президент ФВПУ.

Развитие женского водного поло

В феврале состоятся матчи Высшей лиги среди женщин. Свищев признает, что сейчас конкуренция в женском чемпионате ниже из-за оттока молодых спортсменок за границу, однако Федерация активно работает над привлечением новых игроков и популяризацией женского водного поло.

Главные задачи на 2025 год

Президент Федерации водного поло Украины отметил, что следующий год будет важным для украинских сборных. В июне мужская и женская команды будут участвовать в квалификации к чемпионату Европы-2026. Также юниорская сборная U-18 должна защитить место в группе А.

«Благодаря нашим игрокам, которые выступают в ведущих европейских клубах, мы имеем шансы на успешные выступления. Главное – сохранить командный дух и подготовиться к квалификационным матчам», – отметил Свищев.

Инвестиции в спорт и благотворительность

Александр Юрьевич Свищев известен не только как президент ФВПУ, но и как активный инвестор в развитие спорта. В 2022 году он открыл современный спортивно-развлекательный центр Leoland, который стал площадкой для тренировок молодых спортсменов. Его вклад в развитие украинского спорта отмечен престижными наградами, среди которых премия «Сокровище Нации 2024» и награды за волонтерскую деятельность.

В начале 2024 года он получил благодарность от экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за активную поддержку украинских военных и гуманитарную помощь.

«Я всегда верил, что спорт имеет огромное значение для нации. Мы продолжим инвестировать в молодежь, инфраструктуру и развитие водного поло, потому что это – наш вклад в будущее Украины», – подытожил Александр Свищев.