«Поїхали за власний кошт». Стефанчук відреагував на відрядження нардепів до США

Стефанчук: Велика делегація поїхала до США, 37 людей, з якої половину становить опозиція, а інша половина – монобільшість

Раніше Зеленський дорікнув нардепам, які замість роботи в парламенті обрали поїздку до США та участь у Молитовному сніданку

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував відрядження народних депутатів до США на молитовний сніданок. За його словами, усі вони поїхали за власний кошт. Про це він сказав у коментарі «Радіо Свобода».

За його словами, сьогодні перед Україною стоїть завдання перезавантажити відносини зі США, а тому це необхідно робити системно на всіх рівнях, зокрема на рівні відновлення стосунків із Конгресом США.

«Саме тому велика делегація поїхала до США, здається, 37 людей, з якої половину становить опозиція, а інша половина – монобільшість, щоб системно працювати з сенаторами для налагодження стосунків», – сказав Стефанчук.

Спікер Верховної Ради також наголосив, що парламентарі вирушили до США не за державні гроші, а за власні кошти.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дорікнув народним депутатам, які замість роботи в парламенті обрали поїздку до Сполучених Штатів та участь у Молитовному сніданку.

Глава держави дорікнув нардепам, які їздять в закордонні відрядження, а «не працюють на людей, які їх обрали».

«Авжеж це дуже важливо, коли половину парламенту України перебуває на Молитовному сніданку. Не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах. Можна казати, яка курська операція, можна казати і постити свої пости про кількість жертв, але поїхати такою великою кількістю на Молитовний сніданок», – наголосив президент.

«Главком» зібрав світлини нардепів, які поїхали до Америки.

Раніше стало відомо, що до початку повномасштабного вторгнення фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос» частіше натискали «проти» під час голосувань, однак після 24 лютого 2022 року ця тенденція змінилась.

Як повідомлялося, фракція більшості у Верховній Раді «Слуга народу» спромоглася самостійно забезпечити 226+ голосів, необхідних для ухвалення рішень, лише у 14% усіх голосувань за п’ять років роботи Верховної Ради IX скликання.