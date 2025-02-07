Єрмак провів розмову зі спецпосланцем Трампа Келлогом: деталі

Єрмак та Келлог поговорили про ситуацію на фронті та про питання безпеки цивільного населення України

Єрмак: Обговорили майбутній візит Келлога в Україну, який є для нас дуже важливим

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з Кітом Келлогом, якого Дональд Трамп обрав спецпосланцем США щодо України. Про це Єрмак повідомив у соцмережах.

Так, обидва посадовці обговорили майбутній візит Келлога в Україну, який, за словами глави Офісу, «є для нас дуже важливим», а також майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14-16 лютого.

«Справедливий та стійкий мир – пріоритет для України», – наголосив Єрмак.

Окрім цього, Єрмак та Келлог поговорили про ситуацію на фронті та про питання безпеки цивільного населення України.

Раніше посол України у США Оксана Маркарова зустрілась з спеціальним представником з питань України та Росії Кітом Келлогом. Про це вонаповідомила у Facebook.

За словами Маркарової з командою спецпредставника Келлога була проведена ґрунтовна дискусія. З української сторони також взяли участь у зустрічі аташе з питань оборони України Борис Кременецький та його заступник Денис Сієнік.

Українська дипломатка зазначила, що це не перша її зустріч з Келлогом, але перша в його офіційному статусі спеціального представника з питань України та Росії. Як відомо, президент США Дональд Трамп призначив Кіта Келлога на цю посаду у понеділок, 3 лютого.

До слова, українська та американська сторони наразі не обговорювали необхідність проведення виборів в Україні до кінця 2025 року. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова. Вона наголосила, що якщо команда президента США Дональда Трампа порушуватиме питання про вибори, то Україна готова до його обговорення.

Нагадаємо, що спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог не презентуватиме план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції.