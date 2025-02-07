Зеленський звільнив Мойсюка з посади уповноваженого з гарантій безпеки

Соратник Залужного незабаром може отримати посаду в Міністерстві оборони

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з посади спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України. Про це йдеться в указі №74/2025.

Президент призначив Мойсюка уповноваженим з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій 13 лютого 2024 року.

Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з посади скріншот

Євген Мойсюк з 2021 року до лютого 2024 обіймав посаду заступника головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Також Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ, а перед цим обіймав посаду заступника командувача ДШВ. Він став першим військовим ЗСУ, який починав війну на посаді комбата і отримав звання генерала.

Раніше повідомлялося, що Мойсюк незабаром може отримати посаду в Міністерстві оборони. Зазначалося, що кандидатуру Мойсюка схвалив Офіс президента, тепер його має офіційно затвердити уряд, а подання про призначення генерал-лейтенанта вже пішло на Кабінет міністрів.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого заступником міністра оборони на період дії воєнного стану може стати військовослужбовець. На цю посаду зможуть претендувати ті військові, які мають звання генерал-лейтенант та віце-адмірал. Мойсюк на цей час має звання генерал-лейтенанта.

До слова, Ілля Євлаш пішов з посади керівника служби звʼязків з громадськістю командування Повітряних сил Збройних сил України.