Президент призначив нових послів у Молдові та Уругваї: що про них відомо

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Президент України Володимир Зеленський

фото: Офіс президента

Колишній секретар РНБО Олексій Данілов не обійматиме посаду посла в Молдові, як раніше планувалося

Президент України Володимир Зеленський призначив послів України у Молдові та Уругваї. Відповідні укази №77/2025 і №78/2025 опубліковані на сайті Офісу президента України.

Президент призначив нових послів у Молдові та Уругваї: що про них відомо фото 1

В указі №77/2025 зазначено: «Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Молдова призначено Пауна Роговея». А указ №78/202 передбачає призначення Юрія Клименка на посаду посла у Уругваї за сумісництвом. Оскільки він залишається обіймати посаду посла України в Аргентині.

Що відомо про новопризначених послів: 

Паун Роговей

З 1999 року Роговей працює в МЗС України, обіймав дипломатичні посади в Румунії та Молдові. У 2023 році став послом з особливих доручень МЗС, займається врегулюванням придністровського конфлікту, виступає за виведення російських військ із Придністров’я.

Паун Роговей

Паун Роговей

фото з відкритих джерел

Юрій Клименко

Клименко з 2022 року працює послом України в Аргентини. Він залишиться на цій посаді, а дипломатичне представництво в Уругваї очолюватиме за сумісництвом.

На дипломатичній службі з червня 1992 року. Працював у посольствах України в державах Бенілюкс та США, також обіймав посади генерального консула України в Салоніках та Барселоні.

Юрій Клименко

Юрій Клименко

фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що у березні 2024 року Зеленський погодив кандидатуру екссекретаря РНБО Олексія Данілова на посаду посла в Молдові. 

До слова, у вересні 2024 року, на запитання журналіста «Главкому» еккссекретар РНБО відповів, що наразі проходить лікування.

Відповідаючи на запитання про те, коли він почне працювати послом у Молдові, оскільки президент раніше погодив його призначення, Данілов сказав: «Я лікуюся. Коли мені лікарі скажуть, що я зможу чимось займатися, тоді я готуватимуся (нерозбірливо)».

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