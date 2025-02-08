РФ знову використовує північнокорейських солдатів для штурмів на Курщині – Зеленський

Раніше повідомлялося, що після великих втрат на Курщині війська Північної Кореї було виведено з лінії фронту

Росія знову підтягнула солдатів Північної Кореї для штурмів у Курській області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Значна кількість окупантів знищена. Йдеться про сотні російських і північнокорейських військових. І це важливо – бої саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти наших міст, нашої землі. І в нас на території, на фронті, 60 тис. російської армії на Курщині. Це 60 тис., які не додалися до й так значних сил окупанта на Покровському та інших напрямках на Донеччині», – каже він.

Нагадаємо, The New York Times з посиланням на офіційних осіб України та США повідомила, що після великих втрат на Курщині війська Північної Кореї було виведено з лінії фронту. Однак керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов спростував цю інформацію.

Як зазначив очільник ГУР, північнокорейські війська все ще воюють ведуть бої на лінії фронту у Курській області, хоча останніми днями їх активність зменшилася через значні втрати.

Як відомо, українська 22-га механізована бригада ліквідувала північнокорейського командира роти в Курській області, що дало можливість оцінити його спорядження. У північнокорейського військового виявили китайську рацію, гранати та два види зброї – автомат АК-12 і дробовик «Вепр-12» 12-го калібру. Експерти припускають, що настільки важке бойове навантаження стало можливим завдяки високим стандартам фізичної підготовки військових КНДР.

Раніше повідомлялося, що 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.