Перші поствоєнні вибори. Глава «Опори» пояснила, як треба долучати українців, що виїхали

Айвазовська: «Партії мають брати українців за кордоном у свої виборчі списки»

Глава громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська наголосила на важливості закордонного виборчого округу. Вона зазначила, що до списків політичних партій варто включати людей, які системно порушуватимуть питання глобального українства. Про це Айвазовська розповіла у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Нам потрібно передбачити бажані квоти в списках політичних партій на парламентських виборах – тих, хто буде представляти цю політику. У нас стільки комітетів і політик. Ми беремо людину, яка за освіту відповідає, за медицину, за судову реформу, за європейську інтеграцію. А чому не за глобальне українство, про яке всі говорять? Людський капітал – це питання виживання України, отже, нацбезпеки. Якщо в списку немає людини, яка може бути голосом цієї громади і зацікавлена системно піднімати ці питання на рівні політики в парламенті, то ми собі створюємо неналежні перспективи», – каже Айвазовська.

До речі, за словами Айвазовської, у Раді вже зареєстрували підготовлений законопроєкт, де йдеться про винятки для громадян, які через форс-мажорні обставини під час війни виїхали за кордон і там перебували певний період часу, порушуючи ценз осілості.

«У мене тоді питання до тих, хто вважає, що люди за кордоном відірвані від українського життя: як тоді розцінювати тих, хто повернувся ще в 2022 році? Вони також п’ятирічний термін для балотування у парламент і ценз осілості вже не пройдуть. Виходить, що громадяни, які жили за кордоном тривалий час, офіційно лікуючись або перебуваючи у відрядженнях, не втратили зв’язок з державою, а мами, які взяли дітей в оберемок і поїхали на пів року в Варшаву не повинні мати винятку? Це несправедливо і породжує великі проблеми», – каже Айвазовська.

Глава «Опори» зазначає, що на екстраординарні вибори потрібні певні винятки. За її словами, крім цензу осілості, ще й екстраординарна кількість виборчих дільниць і процедура реєстрації громадян за кордоном.

«Наприклад, якщо ви хочете голосувати, але не стоїте на консульському обліку, це неможливо. Тому можна передбачити активну форму реєстрації, зміни виборчої адреси на закордонний виборчий округ. Тобто, ви, як громадянин, який там живе, не стаєте на консульський облік, бо не хочете чи не можете, але змінюєте виборчу адресу і голосуєте за кордоном з власної волі, а це не робить за вас держава, шукаючи ваші дані, питаючи, де ви. Це активна форма реєстрації з власної волі громадянина. І вона може бути організована просто», – пояснила Айвазовська.

За результатами опитування майже третина (28,2%) українців вважають, що ті, хто виїхав, не мають права впливати на обрання влади в Україні.

Нагадаємо, раніше США заявили про необхідність проведення виборів в Україні, аргументуючи це тим, що більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Росія маніпулює і поширює фейки про те, що влада в Україні нібито нелегітимна. Хоча під час воєнного стану вибори проводити заборонено Конституцією.

Водночас Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що під час війни не може бути жодних виборів. Також посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що Україна готова і надалі пояснювати, чому проведення виборів під час війни неможливо реалізувати.