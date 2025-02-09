Зеленський назвав три речі, на яких тримається російський терор

Володимир Зеленський вважає, що в ЗСУ недостатня кількість далекобійних ракет і дронів

РФ цього тижня атакувала Україну 750 ударними дронами

Цього тижня Росія випустила по Україні понад 1260 авіабомб, майже 750 ударних дронів і більш ніж 10 ракет різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Російське військове виробництво, яке забезпечує такий терор, тримається на трьох речах – це схеми обходу санкцій, без яких у Росії не було б критично важливих компонентів, високі ціни на нафту, які було б правильно знизити, і недостатня кількість наших далекобійних ракет і дронів», – йдеться в повідомленні.

Глава держави вкотре подякував всім партнерам, які посилюють санкції.

«Має бути більше глобальної роботи, щоб знизити можливості російської нафтової галузі. І ми й надалі будемо збільшувати виробництво наших ракет і дронів і закликаємо всіх партнерів інвестувати в український ОПК, тому що це інвестиції в захист життя», – додав він.

Також президент показав, що РФ скоїла в Україні за тиждень.

Нагадаємо, у ніч на 9 лютого російські терористи атакували Україну 151-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Станом на 09:00 було підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

До слова, триває 1082-й день повномасштабної війни.