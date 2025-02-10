ДБР: Інструктор ТЦК за гроші допомагав тікати чоловікам та військовим, яких повернули із СЗЧ

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ДБР: Інструктор ТЦК за гроші допомагав тікати чоловікам та військовим, яких повернули із СЗЧ

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