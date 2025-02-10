Один із фігурантів справи про земельну аферу в Києві намагається втекти з України – НАБУ

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Один із фігурантів справи про земельну аферу в Києві намагається втекти з України – НАБУ

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