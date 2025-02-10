Зеленський заявив, що цього тижня представники команди Трампа відвідають Київ

Зеленський: Сьогодні важливо зосередитися на практичній роботі команд України і США, на спільному баченні головних речей

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня, ще до початку Мюнхенської безпекової конференції, представники команди Президента США Дональда Трампа відвідають Україну. Про це очільник країни заявив під час спільного з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньо спілкування з представниками ЗМІ, передає «Укрінформ».

«Сьогодні важливо зосередитися на практичній роботі команд України і США, на спільному баченні головних речей. Безумовно, можуть бути різні думки, але (має бути) спільне бачення головних речей – як зупинити Путіна і як дати гарантії безпеки Україні. На цьому тижні будуть деякі серйозні люди із команди Президента Трампа у нас, в Україні, ще до Мюнхенської конференції. Потім буде Мюнхенська конференція, в мене буде там ряд зустрічей, зокрема із віцепрезидентом США», – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що команди України та США працюють також і над двосторонньою зустріччю із самим президентом Трампом.

«Він (Трамп – ред.) говорив про це. Мені здається, що у цьому немає ніякого секрету. Питання, коли це буде – можливостей обох сторін», – сказав Зеленський.

Він також відреагував на заяви про спілкування Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. «Те, що вони спілкуються – подивимося, хто і як, і чи це так», – резюмував президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), яка відбудеться цього тижня. Основна увага заходу буде приділена війні Росії проти України та можливим шляхам її завершення, про що повідомляє Barron’s. Так, під час конференції відбудуться зустрічі з ключовими союзниками Києва, однак переговори проходитимуть у кулуарах. «Ми сподіваємося, що Мюнхен буде використаний – і ми маємо ознаки того, що так і буде – для досягнення прогресу у справі встановлення миру в Україні», – заявив голова MSC Крістоф Хойсген на пресконференції у Берліні.

До слова, Зеленський заявив, що Трамп не має офіційного плану для припинення російсько-української війни.