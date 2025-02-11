Мінус 1 бал в Індексі сприйняття корупції–2024: чому це сигнал для влади
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Ліквідація МСЕК: очільник МОЗ розповів, кому передадуть їхні функції
- Микола Завтрогляд
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