Україна втратила 1 бал в Індексі сприйняття корупції – Transparency International

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Україна втратила 1 бал в Індексі сприйняття корупції – Transparency International

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