«РФ ніколи не обговорювала і не обговорюватиме тему обміну своїх територій, це неможливо»

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що Москва ніколи не буде обговорювати тему обміну своїх територій. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У Кремлі відреагували на заяви президента України Володимира Зеленського про можливий обмін територій:

«РФ ніколи не обговорювала і не обговорюватиме тему обміну своїх територій, це неможливо». За словами Дмитра Пєскова, українські війська «будуть вигнані з території Росії або знищені».

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова також раніше відкинула таку можливість. Вона вкотре назвала українських військових «неонацистами», які контролюють частину території Курщини.

Захарова каже: «Такі заяви Зеленський робить, щоб приховати справжні масштаби катастрофи для Збройних сил України на цьому напрямку».

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian заявив, що в разі проведення перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним, він запропонує йому обміняти території Курської області, які перебувають під контролем українських військових – на окуповані території України.

Про які саме українські території буде йти мова – президент поки не знає.

До слова, Кремль стверджує, ніби контакти між Москвою і Вашингтоном стали інтенсивнішими.

Нагадаємо, спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог готує варіанти припинення війни між Україною та Росією, які планує представити президентові США вже в найближчі тижні.

За інформацією видання, Келлог планує зібрати думки офіційних осіб під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочнеться у п’ятницю. Окрім того, він відвідає Київ та інші європейські столиці, проте візит до Москви не передбачений.