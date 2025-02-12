Росія вдарила по газових сховищах – ситуація в енергетиці погіршилась

Фото: mvs.gov.ua Удар РФ по об’єкту критичної інфраструктури України

Комбінований удар по родовищах

124 дрони та близько 19 ракет використали росіяни для атаки по Україні в ніч на 11 лютого. Більшість безпілотників або збили, або приземлили під дією радіоелектронної боротьби, водночас три дрони знищити не вдалося.

Атака тривала кількома хвилями: спочатку росіяни запустили дрони з Міллерова, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська. Пізніше Повітряні сили повідомили про крилаті ракети «Калібр», що летіли з акваторії Чорного моря. Згодом Росія застосувала і балістичне озброєння.

Удосвіта по всій країні запроваджували аварійні відключення світла. Та вже в обід графіки скасували — ситуація в енергетичній мережі стабілізувалася.

«Обмеження не застосовуються для побутових споживачів, критичної інфраструктури, а також для підприємств, які імпортують понад 60 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови», — повідомило Міністерство енергетики.

Росія била по родовищах газу в Полтавській області, повідомили Повітряні сили. Атака була комбінованою, що значно ускладнило роботу української ППО.

Обстрілом пошкоджено обладнання, працівники не постраждали, кілька населених пунктів Миргородського району залишалися без газу.

Фото: facebook/Nataliya Boykо Наталія Бойко

«Наші спеціалісти з глибокої ночі, не зупиняючись ні на секунду, вживають усіх необхідних заходів, зокрема і щоб стабілізувати ситуацію з газопостачанням у Полтавській області», — повідомила заступниця голови наглядової ради Нафтогазу Наталія Бойко.

По газовій інфраструктурі російські удари вже були. Причому і по видобутку в північно-східній частині країни, і по сховищах палива в західних областях. На Полтавщині найбільші в Україні родовища блакитного палива.

«Масована атака на газові родовища збіглася з початком поставок газу угорською компанією Молдовській ДРЕС у Придністров’ї. Збіг? Не думаю. Оскільки коли не продовжили транзитний контракт із Газпромом з 1 січня, Кремль почав розігрувати карту Придністров’я. Мовляв, Київ і Кишинів заморожують людей у ПМР. Після провалу цієї провокації сталася масована атака на газові родовища з метою посадити Україну за стіл переговорів для укладення нової транзитної угоди з політичними, а не тільки економічними преференціями для Росії», — зазначив керівник енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Фото: oilreview.kiev.ua Володимир Омельченко

Водночас зупинка транзиту газу з 1 січня 2025 року ніяк не вплинула на постачання всередині країни. Жодних проблем з тиском у мережі чи в забезпеченні українських споживачів не фіксували. Єдине, що може залишити населення і бізнес без газу — це руйнування інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

«Влада й енергетичні компанії якось помилково встановлюють пріоритети: нам треба забезпечити інженерний захист вразливих об’єктів, і не лише електричних, а й газових. Звісно, усе вберегти не можна, але ніхто не заважає взятися за найважливіше обладнання, а також зробити запас техніки. Але натомість вони роблять надзвичайно брудну кампанію — протискають фінансування добудови блоків на Хмельницькій АЕС. Натомість ці гроші можна спрямувати на інженерний захист», — переконаний експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Фото: facebook.com/riabtsevg Геннадій Рябцев

З газом проблем більшає

Україна знову купує газ на європейському ринку. Імпорт розпочався, ймовірно, з двох причин — скромні запаси пального у сховищах і російські удари. Постачання відбуваються з Угорщини та Словаччини.

За даними профільного видання Expro, Нафтогаз хоче закупити ще 100 млн кубів пального, які закачуватимуть упродовж лютого-березня. Загальна вартість пального не повинна перевищувати 4 млрд грн.

Упродовж минулого року і в Нафтогазі, і в уряді неодноразово заявляли, що країні вистачить газу власного видобутку, тобто потреби в імпорті нібито не було.

Але вже наприкінці літа Україна таки почала купувати газ з-за кордону — тоді в Нафтогазі переконували, що такі операції не є імпортом. Блакитне паливо закачували до сховищ, але не розмитнювали й обіцяли використати лише за надзвичайних ситуацій.

Натепер у підземних сховищах Україна накопичила понад 7.8 млрд кубометрів газу. Але весь обсяг неможливо використати. Близько половини запасів складає буферний, або технологічний газ, що підтримує належний тиск у сховищі. Тобто до кінця зими в держави залишилося трохи більше ніж 3 млрд кубометрів палива, що приблизно на чверть менше, ніж торік.

Фото: EPA/UPG Дашавське газосховище

Газові сховища Євросоюзу також спустошуються і йдуть до сезонного мінімуму, а це означає, що й ціна газу зростає. Тому зимові закупівлі блакитного палива обійдуться Україні дорого, вигідніше було б запастися влітку, коли вартість була чи не вдвічі меншою.

У Нафтогазі наголосили, що ситуацію із запасами газу контролюють, а палива вистачить для сталого проходження опалювального сезону. Водночас у компанії офіційно підтвердили, що імпорт газу таки почали.

Поки що дефіциту газу в державі й справді немає. Якщо порівняти запаси і середнє добове споживання, то пального до кінця опалювального сезону вистачає практично впритул. Утім якщо Україну накриють аномальні тривалі морози, ситуація може вийти з-під контролю. Водночас навіть за такого найгіршого розвитку подій населення без газу не залишиться, з обмеженнями може зіштовхнутися промисловість.

«Звісно, Нафтогаз міг би імпортувати і більше влітку. Чим саме керувались у компанії, мені невідомо, проте не виключено, що протягом року Нафтогаз утримувався від імпорту газу, побоюючись саме атак на підземні газосховища, які системно почалися в березні-квітні минулого року. Можна поставити багато питань, зокрема і з приводу стратегії роботи з комерційними споживачами газу наприкінці 2024 року та формування запасів. Але ключова проблема і ключова загроза сьогодні — це удари ворога по газовій інфраструктурі, які були дуже відчутними для балансу газу», — зазначив фахівець галузі енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Фото: vechirniy.kyiv.ua Андріан Прокіп

Значного потепління в Україні синоптики поки що не прогнозують. Цього тижня вночі температура знижуватиметься до максимальних -14°C, удень також буде морозно. У п’ятницю, 14 лютого, погода стане хмарною, з мокрим снігом, утім тривалої відлиги очікувати не варто.

Відключень світла нема. Поки що

Російські атаки вкупі з морозами значно погіршили ситуацію в українській енергетиці. Графіки знеструмлень для бізнесу діють з початку цього тижня. Це останній запобіжник перед відключеннями світла для населення.

Україна не має додаткових потужностей генерації, щоби покрити ріст споживання. АЕС працюють на максимумі, гідроелектростанції також видають усю можливу потужність.

Подібна ситуація і з тепловою генерацією, яка найдужче постраждала від російських ракетних і дронових ударів. Запаси вугілля на складах рекордні — понад 3 млн тонн, але в такій великій кількості його ніде спалювати. Удень за безхмарної погоди країні трішки допомагають сонячні станції, але їхня генерація взимку традиційно на мінімумі.

Споживання електроенергії зростає ще з минулого тижня. Скажімо, у вівторок, 11 лютого, країна використала світла ще на 4 % більше, ніж напередодні. Тому споживачів закликають ощадити електроенергію, бо інакше доведеться застосовувати графіки знеструмлення. Надто коли йдеться не лише про підвищене споживання через морози, а про російські атаки по енергетиці.

Фото: facebook.com/UkrHMC

«Для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються. Однак є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії протягом доби. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно. За можливості перенесіть користування потужною технікою на нічні години», — повідомило Укренерго.

Найважче українській енергетиці в пікові години споживання: вранці з 7:00 до 11:00, а також увечері з 15:00 до 21:00.

Розумне використання електроенергії споживачами та значне збільшення імпорту — це два ключових запобіжники, що убезпечують більшість регіонів України від відключень світла. Але це за умови, якщо українська ППО зуміє ефективно відбивати російські ракетні та дронові обстріли, бо нові руйнування значно погіршать ситуацію.

«Імовірність переходу до планових графіків обмежень в одну-дві черги до завершення опалювального сезону зберігатиметься. Найперше це стосується східних і південно-східних областей України, де найбільший дефіцит потужностей. Водночас обмежень у поставках енергоресурсів для бізнесу уникнути не вдасться», — переконаний Володимир Омельченко.

На правобережжі країни розташовані одразу три великі виробники електроенергії — атомні станції. Імпорт світла також налаштований саме на цю частину держави. Однак магістральних ліній не проєктували передавати значний обсяг електрики на лівобережжя. Нове сполучення будують, але це дуже тривалий і дорогий процес.

Похолодання значно збільшило попит і в Євросоюзі, через що електроенергія подорожчала. Ціни в сусідніх з Україною державах минулого тижня зросли в середньому на 15–16 %.