Банкіри брали участь у аукціонах Людмили Пишної задля лояльності голови НБУ, – ЗМІ

У “тихих аукціонах”, що проводилися в Art Ukraine Gallery у партнерстві з фондом “Відчуй” Людмили Пишної регулярно брали участь власники банків, які таким чином намагались вибудувати дружні стосунки головою НБУ Андрієм Пишним.

Про це йдеться у статті “РБК-Україна” “Що відомо про конфлікт галеристки з Пишною та до чого тут “Ощадбанк”.

“На аукціонах були присутні українські банкіри і бізнесмени. Наприклад, серед покупців були помічені власник “Універсал банку” Сергій Тігіпко з дружиною.

За словами колишнього народного депутата Борислава Берези, через участь у таких аукціонах банкіри могли налагоджувати стосунки або навіть здобути лояльність очільника НБУ Андрія Пишного. “Такі історії є і на Заході, тут ніхто нікого не дивує. Всі, з ким я спілкувався, підтвердили – так, банкіри приходили, купували для того, щоб налагодити з ним стосунки, підтримували благодійні проєкти, бо всі знали, хто стоїть за фасадом”, – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше Борислав Береза заявив, що вважає цей проект успішним бізнесом. “Ми памʼятаємо навіть таке: “Тигипко з вагітною дружиною прийшли на річницю Art Ukraine Gallery”. Люди туди ходили. Більше того, це вже я почув від банківського середовища – туди ходили банкіри, тому що всі знали, що в цій галереї є Пишний, і тому, купуючи там картини, приймаючи участь в аукціонах, налагоджували стосунки з головою Нацбанку. Всі розуміли, що Ви (Наталя Заболотна) – це мозок, але позаду стоять представники родини Пишних”, – заявив Береза.

При цьому Борислав Береза вказав на цікавий факт: “Домосфера” заборгувала багато грошей “Ощадбанку”.

“В “Ощадбанку” був керівником саме АндрійПишний в свій час, а зараз він керівник Нацбанку. І банк виставляв нещодавно цю будівлю на аукціон, але навіть продати не може. Але тепер, виявляється, з боргами проблеми вже в немає, чи то боргів вже немає чи їх перекредитували, але є підписання с пані Пишною оренди. Я запитав в “Ощадбанку” і там мені сказали: “Не став нам це питання, будь ласка, офіційно ми тобі нічого підтверджувати не будемо, бо це дуже слизька тема”. Що відбувається взагалі? Людина, яка очолює Нацбанк, при його мовчазній згоді рейдерять структуру. Хтось скаже, що це просто бізнес-конфлікт, але це бізнес-конфлікт, в якому не використовуються важелі держави”, — наголосив Береза