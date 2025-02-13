Родина Сергія Тищенка та мер Коростеня Москаленко допомагають олігарху-втікачу Наумцю обійти санкції та врятувати активи

Український бізнесмен Сергій Тищенко, який зараз перебуває в СІЗО у справі про «нафтопродукти Курченка», допомагає олігарху-втікачу Ігорю Наумцю врятувати його бізнес і активи в Україні.

Детальніше розбиралися журналісти видання Інформер.

Днями Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі про заволодіння арештованими нафтопродуктами на 817 млн грн. Головними підозрюваними у справі є колишній народний депутат Сергій Пашинський і бізнесмен Сергій Тищенко. У лютому 2024 року їм оголосили про підозру та заарештували. Але за Пашинського внесли заставу у розмірі 272,5 млн грн і він одразу вийшов на волю, а Тищенко досі перебуває в СІЗО. За словами прокурорів, він продовжує займатися бізнесом навіть перебуваючи під вартою. І зараз Тищенко зосередився на допомозі підсканкційному олігарху Ігорю Наумцю, який втік до РФ за тиждень до початку повномасштабного вторгнення.

Відомо, що Наумець має російський паспорт. Він жив і керував бізнесами одночасно в Україні та Росії, навіть після анексії Криму та окупації Донецької і Луганської областей. Його найвідоміший актив в Україні – холдинг «Юнігран», який займається видобутком піску та щебеню.

Влітку 2022 року Служба безпеки України повідомила, що припинила діяльність «організації, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах». Згодом стало відомо, що йдеться саме про «Юнігран». Правоохоронці заявили, що холдинг направляв мільйонні прибутки на фінансування повномасштабної агресії РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України. Навесні 2023 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти самого Наумця, а також проти громадянки Великобританії Олени Калпи, яка є бенефіціарним власником «Юніграна». Санкції зачепили ще й три кіпрські компанії, що пов’язані з холдингом. Через санкції Наумець, Калпа та кіпрські компанії втратили право використовувати та розпоряджатися своїми активами в Україні. Тоді ж були арештовані активи «Юніграна», але в жовтні 2023 року суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк скасував ухвалу про арешт активів холдингу.

Сергій Тищенко вирішив допомогти підсанкційному Наумцю врятувати активи в АТ «Коростенський карʼєр» (код ЄДРПОУ 00292422), і навіть задіяв у цій схемі своїх родичів. Частка «Юніграна» в акціонерному товаристві – 18.7568%.

Ігор Наумець є бенефіціарним власником АТ «Коростенський карʼєр», але не має прямого вирішального впливу. Проте виявилося, що він може впливати на призначення на посади потрібних людей на підприємстві за допомогою своїх кіпрських компаній, зокрема йдеться про E.S.Mining Company Limited, яка перебуває під санкціями РНБО.

У розпорядженні редакції опинились документи від 4 грудня 2024 року, згідно з якими представник підконтрольної Наумцю кіпрської компанії E.S.Mining Company Limited призначає рідного брата Сергія Тищенка Анатолія Тищенка членом наглядової ради АТ «Коростенський карʼєр».

У документах від 16 грудня 2024 року Анатолій Тищенко зазначається вже як голова наглядової ради АТ «Коростенський карʼєр». Того дня наглядова рада звільнила директора підприємства Олександра Ярмолюка і призначила на цю посаду сина Анатолія Тищенка Всеволода Тищенка.

«Ігор Наумець домовився з Сергієм Тищенком, щоб його брат Анатолій увійшов до складу наглядової ради «Коростенського кар’єру», очолив її, після чого призначив свого сина Тищенка Всеволода Анатолійовича директором акціонерного товариства, щоб за допомогою їхньої сім’ї почати впливати на господарські рішення акціонерного товариства.

Тепер він [Анатолій Тищенко – ред.], вже декілька місяців бігає до підприємства та намагається «качати права», чим заважає функціонувати підприємству», — коментує такі призначення співрозмовник видання, який надав документи.

Відтак, саме брат і племінник Сергія Тищенка мають допомогти олігарху-втікачу Наумцю отримати опосередкований вирішальний вплив на АТ «Коростенський карʼєр».

Джерела видання розповідають, що в цій схемі задіяний також міський голова Коростеня Володимир Москаленко. За словами інсайдерів, родину Тищенків і мера міста обʼєднує не лише багаторічна дружба, а й участь в проросійській організації «АллатРа».

«Анатолію Тищенку та його сину Всеволоду на місцевому рівні допомагає мер міста Коростень Володимир Москаленко. Їх обʼєднує багаторічна дружба сім’ями. З Сергієм Тищенком вони взагалі дуже близькі… Також вони всі сповідують ідеї секти «АллатРа», — доповнює співрозмовник.

Восени 2023 року правоохоронці нейтралізували псевдорелігійну організацію «АллатРа». У Києві та інших регіонах заблокували діяльність понад 20 осередків секти. У Службі безпеки України заявили, що її учасники виправдовували збройну агресію РФ та публічно просували кремлівську ідею про створення «союзу слов’янських народів» під керівництвом Москви. Окрім того, вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст.

За даними слідства, лідери організації незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року, використавши підроблені документи про зняття з військового обліку. В одній із європейських країн вони дистанційно продовжували керувати своєю організацією в Україні.

Експертиза підтвердила факти підривної діяльності секти «АллатРа». Прокуратура заявила, що очільнику організації повідомили про підозру в держзраді, створенні злочинної організації, а також пропаганді комуністичного режиму.

Віровчення, яке поширювали очільники секти, є сумішшю псевдонаукових і псевдорелігійних фактів, художньої літератури та віри в позаземні космічні істоти. Вчення «АллатРа» стверджує, що Всесвіт хочуть знищити сили зла – архонти. За описом вони схожі на масонів, а їхній осередок знаходиться в США. Перемогти їх і врятувати цивілізацію може російський цар Номо, біографія якого дивним чином збігається з життєписом Володимира Путіна.

У 2014 році мер Коростеня Володимир Москаленко пишався тим, що в місті зʼявився осередок проросійської секти: «Я пишаюся тим, що ми спільно і колективно, місто Коростень, ми із задоволенням будемо представляти «АллатРа» як колективний член, як те, що вже є у світі сьогодні. Ми на узбіччі розвитку людства стояти не будемо. Хотілося б мати стосунок до всього хорошого. Думаю, що наші люди підтримають нас. І так повинно бути».

Але після того, як її діяльність нейтралізували правоохоронці, міський голова відхрестився від будь-яких звʼязків з «АллатРа» і заявив, що ніколи не був прихильником організації.

«Я ніколи не був, не є і не буду прихильником «АллатРи», тому це фантазія журналістів про це. І також місто ніколи не було прихильником «АллатРи», — сказав Москаленко.

До речі, одним із партнерів секти був холдинг «Юнігран» Наумця. Олігарх-утікач брав участь у ефірах на «АллатРа ТБ» і навіть представляв організацію на заходах «Російської спілки промисловців і підприємців» у Калінінграді у 2015 році. На офіційний запит журналістів «Юнігран» відповіла, що компанія не має відношення до «АллатРи», а партнерство з організацією є нібито особистою позицією Наумця.

Таким чином, Наумця, родину Тищенків і Москаленка повʼязують не лише кримінал і «бізнес-ідеї», а й вчення секти, яка буквально сповідує знищення України як держави.

Варто зазначити, що махінації на АТ «Коростенський карʼєр» – не перша «спільна справа» Сергія Тищенка і Ігоря Наумця на Житомирщині. У 2013 році вони разом з «регіоналом» Володимиром Пеховим були причетні до рейдерського захоплення «Коростенського щебзаводу», власником якого є Юрій Біжан. Є всі підстави вважати, що і цей злочин був скоєний за допомогою та під «кришуванням» мера Коростеня Володимира Москаленка.

Журналісти закликають Службу безпеки України, Офіс генерального прокурора, Державне бюро розслідувань та інші правоохоронні органи звернути увагу на діяльність родини Тищенків і Москаленка щодо порятунку активів олігарха-втікача Ігоря Наумця. Також закликаємо звернути увагу на те, що Сергій, Анатолій і Всеволод Тищенки та Володимир Москаленко забезпечують продовження функціонування проросійської секти «АллатРа» в місті Коростень, підривну діяльність якої підтвердила експертиза СБУ.

Журналіст-розслідувач Віктор Ковальчук — спеціально для видання Інформер