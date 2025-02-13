«Визначаємо спільні з Америкою кроки». Зеленський підтвердив розмову із Трампом

Трамп поінформував Зеленського про деталі своєї розмови з Путіним

Президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову із президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться на офіційних ресурсах глави держави.

«Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом», – йдеться у повідомленні.

Лідери обговорили розмову зі Скотом Бессентом (міністром фінансів США – «Главком») і підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії. Президент Трамп поінформував Зеленського про деталі своєї розмови з Путіним.

«Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let’s get it done», – наголосив гарант. Зеленський додав, що лідери домовились про подальші контакти та зустрічі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 12 лютого. Про це Трамп повідомив у Truth Social.

Так, президенти країн обговорили Україну та Близький схід.

«Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні, пам’ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Кожен з нас говорив про сильні сторони наших народів і про велику користь, яку ми колись матимемо від спільної роботи», – йдеться у дописі.

Трамп заявив, що вони «домовилися працювати разом, дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного». За його словами, команди країн «негайно розпочнуть переговори», і Трамп почнемо з того, що зателефонує президенту України Зеленському.

До слова, готового плану президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні поки що немає. Робота над ним, ймовірно, лише почнеться цього місяця. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist.