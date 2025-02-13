Зеленський анонсував кадрові зміни в Повітряних силах – звернення

Зеленський: Були сьогодні доповіді військових наших – дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті

У традиційному вечірньому звернення президент України Володимир Зеленський повідомив про можливі призначення, а також про хороші новини із фронту.

«І були сьогодні доповіді військових наших – дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті. Неправильно називати географію, не буду робити це політичним, але хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку – ваша сила дійсно має значення. Молодці!» – заявив Зеленський.

Також президент провів розмову із головкомом Сирським щодо зміцнення Повітряних сил, а саме авіаційного компоненту – військову авіацію.

«Я доручив Головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим і доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах та розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил», – наголосив гарант.

Зеленський додав, що зараз також йде підготовка до зустрічей і перемовин на Мюнхенській вже конференції.