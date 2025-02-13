Зеленський повідомив, чи порушував Трамп питання виборів під час розмови

Зеленський наголосив, що Україна «дуже чітко артикулює»: вона не прийме будь-які мирні переговори без своєї участі

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що його американський колега Дональд Трамп під час телефонної розмови із ним не порушував тему проведення виборів в Україні. Про це глава держави розповів журналістам під час візиту на Хмельницьку АЕС, передає «Укрінформ».

Зеленський також наголосив, що Україна «дуже чітко артикулює»: вона не прийме будь-які мирні переговори без своєї участі. Крім того, за словами президента, Україна наполягає, щоб за столом перемовин сиділи європейські партнери.

Український президент також прокоментував те, що спершу Дональд Трамп зателефонував диктатору РФ Володимиру Путіну, а не йому. Зеленський зазначив, що мав уже три розмови з президентом США, і тому не сприймає останній дзвінок як сигнал того, що Вашингтон віддав перевагу Росії, цитує «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 12 лютого. Про це Трамп повідомив у Truth Social.

Так, президенти країн обговорили Україну та Близький схід.

«Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні, пам’ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Кожен з нас говорив про сильні сторони наших народів і про велику користь, яку ми колись матимемо від спільної роботи», – йдеться у дописі.

Трамп заявив, що вони «домовилися працювати разом, дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного». За його словами, команди країн «негайно розпочнуть переговори».

Потім президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову із президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться на офіційних ресурсах глави держави.

«Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом», – йдеться у повідомленні.