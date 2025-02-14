Справа «Щура»: нові деталі. Затриманий полковник Козюра отримував державні нагороди від Порошенка (фото)

Полковнику Дмитру Козюрі оголошено підозру у держзраді

Затриманий Службою безпеки полковник Дмитро Козюра, який, за версією слідства, працював на російську фсб, у 2016 році отримав нагороди від президента. Зокрема, він був нагороджений відзнакою глави держави «За участь в АТО» і грамотою «за сумлінне виконання службових обовʼязків в районі проведення АТО».

Увагу на цей факт звернув увагу «Інформатор Україна».

Також стало відомо, що при Порошенку Козюра був призначений керівником управління по боротьбі з тероризмом – одного з ключових в структурі СБУ.

Нагадаємо, СБУ затримала Козюру 12 лютого, перед тим задокументувавши 14 епізодів протиправної діяльності «щура». Завербований фсб зрадник був керівником Штабу Антитерористичного центру СБУ. Викривши Козюру і встановивши за ним спостереження, СБУ тривалий час передавала через нього росіянам дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів,

а згодом – у межах кримінального провадження.