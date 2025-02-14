Справа «Щура»: нові деталі. Затриманий полковник Козюра отримував державні нагороди від Порошенка (фото)

Опубліковано


Полковнику Дмитру Козюрі оголошено підозру у держзраді

Затриманий  Службою безпеки полковник Дмитро Козюра, який, за версією слідства, працював на російську фсб, у 2016 році отримав нагороди від президента. Зокрема, він був нагороджений відзнакою глави держави «За участь в АТО» і грамотою «за сумлінне виконання службових обовʼязків в районі проведення АТО».

Увагу на цей факт звернув увагу «Інформатор Україна». 

Справа «Щура»: нові деталі. Затриманий полковник Козюра отримував державні нагороди від Порошенка (фото) фото 2

Також стало відомо, що при Порошенку Козюра був призначений керівником управління по боротьбі з тероризмом – одного з ключових в структурі СБУ. 

Нагадаємо, СБУ затримала Козюру 12 лютого, перед тим задокументувавши 14 епізодів протиправної діяльності «щура». Завербований фсб зрадник був керівником Штабу Антитерористичного центру СБУ. Викривши Козюру і встановивши за ним спостереження, СБУ тривалий час передавала через нього росіянам дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів,
а згодом – у межах кримінального провадження.

 

Читайте також:

Пов'язані новини

Суддя Роман Бойко за хабар у півмільйона доларів повертає майно підсанкційному російському олігарху Ігорю Наумцю

30 жовтня Господарський суд міста Києва рішенням судді Романа Бойка прийняв рішення про заборону Державній службі геології та надр України вносити зміни до Державного реєстру […]

«Нехай нам повернуть ядерну зброю». Інтерв’ю Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану. Повний текст

  • 5 Лютого, 2025
  • 0

Президент України: «Ми в кращому становищі, ніж були на початку війни» Повномасштабна війна Росії проти України принесла Сполученим Штатам Америки мільярди доходів і безцінний досвід […]

Рада провалила законопроєкт про тиск на журналістів

  • 4 Грудня, 2024
  • 0

фото з відкритих джерел (ілюстративне) 229 депутатів відправили законопроєкт на повторне друге читання Рада провалила законопроєкт №10242 щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут […]