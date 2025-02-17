У двох областях є екстрені відключення світла – новини LB.ua

У Київській та Дніпропетровській областях запроваджені екстрені відключення електроенергії. Згодом їх скасували.

Про це повідомили у ДТЕК та в Укренерго.

“За командою Укренерго в місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення”, – йдеться у повідомленні ДТЕК в телеграмі.

О 10:36 у ДТЕК повідомили, що у Києві, на Київщині та Дніпропетровщині екстрені відключення світла скасовано.

Раніше в Укренерго зазначили, в Україні застосовані аварійні відключення електроенергії. Причиною посилення заходів обмеження є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)

“Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)”, – зазначили в Укренерго і закликали споживати електроенергію ощадливо.