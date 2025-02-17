Уряд виділив 5,1 млрд грн на програми в межах політики “Зроблено в Україні”

Сьогодні уряд виділив 5,1 млрд грн на програми, які є частиною політики “Зроблено в Україні”, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

2 млрд грн на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Українські аграрії можуть отримати компенсацію в розмірі 100% за розмінування своїх угідь і якомога швидше відновити роботу.

1,6 млрд грн на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги. Сюди входить програма “Національний кешбек” та компенсація на продукцію української промисловості, зокрема за купівлю обладнання та техніки.

500 млн грн спрямовують на компенсацію за купівлю сільгосптехніки, виробленої в Україні. Очікується, що виробництво відповідної техніки та обладнання цьогоріч зросте на 10-15%.

500 млн грн виділяють на створення якісної інфраструктури індустріальних парків. Кошти підуть на облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та підключення до мереж в семи індустріальних парках.

Програма “Зроблено в Україні” є одним із ключових пріоритетів в економічній політиці. Ключова мета – підтримати українських виробників, які інвестують в Україну та створюють тут додану вартість.