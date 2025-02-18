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Новини





  • Вівторок, 18 лютого

  • Цього тижня в Україні розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду для сьомого перегляду спільної програми EFF. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.  Він обговорив…

  • Укренерго попередило промисловість і бізнес про відключення світла

    19 лютого будуть застосовувати заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомило Укренерго. Відключати електропостачання планують у такі години: 06:00 …

  • Кошти на укриття у школах і ліцеях отримають 18 громад у семи регіонах

    Уряд розподілив 460,5 млн грн на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях. Як розповів під час засідання очільник українського уряду Денис Шмигаль, субвенції  надійдуть місцевим…

  • Кабмін затвердив План пріоритетних дій на 2025 рік

    Кабмін затвердив План пріоритетних дій на 2025 рік.  Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.  “Уряд чітко розставляє акценти щодо інших пріоритетів…

  • “Доступні кредити 5-7-9%”: від початку року український бізнес отримав 2553 пільгових кредити на 8,1 млрд грн

    З початку 2025 року бізнес отримав 2553 пільгових кредити за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 8,1 млрд гривень, повідомляє урядовий портал.  Від старту програми…

  • Уряд затвердив порядок використання 12,6 млрд гривень, виділених на ремонт доріг

    Сьогодні, 18 лютого, під час засідання уряд затвердив порядок використання 12,6 млрд гривень, які виділили раніше на ремонт доріг у 2025 році. Про це написав у телеграмі представник…

  • За програмою єВідновлення держава вже компенсувала українцям 18 млрд гривень

    Загалом за програмою єВідновлення держава компенсувала українцям 18 млрд грн за пошкоджене та зруйноване житло. 90 тисяч родин відновили або придбали нові домівки. Про це розповів…

  • Галущенко: для добудови ХАЕС підняття тарифів для населення непотрібно

    Добудову енергоблоків на Хмельницькій АЕС реалізовуватимуть за рахунок кредитування, а підняття тарифів для населення непотрібно. Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав…

  • Третій і четвертий енергоблоки Хмельницької АЕС будуть готові за 3-4 роки, - Галущенко

    Будівництва третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції, який наразі готовий на 80%, може завершитись за три роки, четвертого (готовність під 30%) – за чотири. Про це…

  • Два блоки Хмельницької АЕС обійдуться приблизно у 160 млрд грн, - Галущенко

    Добудова двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції обійдеться Україні приблизно у 160 млрд гривень. Таку цифру в інтерв’ю LB live озвучив міністр енергетики України Герман…

  • Понеділок, 17 лютого
  • ВАКС націоналізував активи підсанкційного російського олігарха на $29 мільйонів

    Вищий антикорупційний суд націоналізував активи підсанкційного російського олігарха на 29 млн доларів, які “Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат” повинен був сплатити російському…

  • "Укренерго": завтра застосовуватимуть відключення світла для промисловості й бізнесу

    Завтра, 18 лютого, будуть застосовувати обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це заявило Укренерго. Графіки діятимуть від 6.00 до 09.00 та з 16:00 до 19:00. При цьому…

  • У Київській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення (оновлено)

    У Київській та Дніпропетровській областях запроваджені екстрені відключення електроенергії. Згодом їх скасували.  Про це повідомили у ДТЕК та в Укренерго.  “За командою Укренерго в…

  • Субота, 15 лютого
  • Укроборонпром підписав меморандум із данськими зброярами Weibel Scientific

    15 лютого «Українська оборонна промисловість» і данська компанія Weibel Scientific підписали меморандум про взаєморозуміння.  За інформацією Укроборонпрому, ця співпраця передбачає…

  • "Укроборонпром" створює спільне підприємство з французькою групою Thales International SAS

    На полях Мюнхенської безпекової конференції представники “Укроборонпрому” підписали угоду із французькою компанією “Thales International SAS” про розбудову спільного підприємства.…

  • П’ятниця, 14 лютого
  • Південна Корея виділяє 20 млн доларів на відновлення прифронтових областей України

    Південна Корея через ПРООН в Україні виділяє грант у розмірі 20 млн доларів на відновлення прифронтових областей України. Про це повідомляє міністерство розвитку громад та територій…

  • Норвегія має намір продовжити фінансувати українське оборонне виробництво

    Норвегія хоче продовжити фінансувати українське оборонне виробництво у межах «данської моделі». Про це повідомив очільник Мінстратегпрому Герман Сметанін за підсумками зустрічі з міністром…

  • Уряд виділив 5,1 млрд грн на програми, які є частиною політики “Зроблено в Україні”

    Сьогодні уряд виділив 5,1 млрд грн на програми, які є частиною політики “Зроблено в Україні”, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 2 млрд грн на гуманітарне розмінування сільгоспземель…

  • Цифрова революція від Trustee Plus: що змінить нова версія криптогаманця?

    Trustee Plus анонсував масштабне оновлення свого криптогаманця, яке стане доступним 5 березня 2025 року. Розробники впевнені, що цей апгрейд докорінно змінить взаємодію користувачів…

  • Kernel перерахував до бюджету 5,8 млрд грн податків у 2024 році

    За результатами 2024 року Kernel сплатив до бюджету 5,8 млрд грн, що на 1,5 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. За сумою сплачених податків компанія є одним…

  • Четвер, 13 лютого
  • Зеленський: буде перезавантаження НАК «Надра» і нова розвідка наявних в Україні корисних копалин

    Володимир Зеленський анонсував перезавантаження національної акціонерної компанії «Надра». Про це він повідомив на зустрічі з бізнесом 12 лютого. “Буде перезавантаження інституції…

  • Зеленський: на другому етапі добудови Хмельницької АЕС запустять два американські енергоблоки

    Добудова нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС триватиме у два етапи. Другий передбачатиме запуск американських енергоблоків. Про це у вечірньому відеозверненні 13 лютого повідомив…

  • АРМА дискваліфікувало другого учасника аукціону на управління київським ТРЦ "Гулівер"

    Агентство з розшуку та управління активами відхилило кандидатуру другого учасника аукціону на управління ТРЦ “Гулівер”.  Про це повідомила голова АРМА Олена Дума. Після відхилення…

  • В Україні вже 80 компаній мають пільги на митниці, - ДМС

    Уже 80 підприємств в Україні мають статус авторизованого економічного оператора (АЕО). Про це повідомила Державна митна служба.  “Статус АЕО – це не лише визнання надійності компанії…

  • Персоналізовані пропозиції та експансія ринку - підсумки COMFY у 2024 році

    Один з найбільших ритейлерів побутової техніки та електроніки України COMFY підсумував роботу за 2024 рік. Компанія досягла рекордних показників у бізнесі, отримала численні нагороди…

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