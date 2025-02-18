Вівторок, 18 лютого



19:42

Цього тижня в Україні розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду для сьомого перегляду спільної програми EFF. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він обговорив…



18:13

19 лютого будуть застосовувати заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомило Укренерго. Відключати електропостачання планують у такі години: 06:00 …



13:51

Уряд розподілив 460,5 млн грн на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях. Як розповів під час засідання очільник українського уряду Денис Шмигаль, субвенції надійдуть місцевим…



13:23

Кабмін затвердив План пріоритетних дій на 2025 рік. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну. “Уряд чітко розставляє акценти щодо інших пріоритетів…



12:57

З початку 2025 року бізнес отримав 2553 пільгових кредити за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 8,1 млрд гривень, повідомляє урядовий портал. Від старту програми…



12:43

Сьогодні, 18 лютого, під час засідання уряд затвердив порядок використання 12,6 млрд гривень, які виділили раніше на ремонт доріг у 2025 році. Про це написав у телеграмі представник…



12:28

Загалом за програмою єВідновлення держава компенсувала українцям 18 млрд грн за пошкоджене та зруйноване житло. 90 тисяч родин відновили або придбали нові домівки. Про це розповів…



09:04

Добудову енергоблоків на Хмельницькій АЕС реалізовуватимуть за рахунок кредитування, а підняття тарифів для населення непотрібно. Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав…



01:29

Будівництва третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції, який наразі готовий на 80%, може завершитись за три роки, четвертого (готовність під 30%) – за чотири. Про це…



00:06

Добудова двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції обійдеться Україні приблизно у 160 млрд гривень. Таку цифру в інтерв’ю LB live озвучив міністр енергетики України Герман…

Понеділок, 17 лютого



Вчора, 18:39

Вищий антикорупційний суд націоналізував активи підсанкційного російського олігарха на 29 млн доларів, які “Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат” повинен був сплатити російському…



Вчора, 18:10

Завтра, 18 лютого, будуть застосовувати обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це заявило Укренерго. Графіки діятимуть від 6.00 до 09.00 та з 16:00 до 19:00. При цьому…



Вчора, 08:49

У Київській та Дніпропетровській областях запроваджені екстрені відключення електроенергії. Згодом їх скасували. Про це повідомили у ДТЕК та в Укренерго. “За командою Укренерго в…

Субота, 15 лютого



15 лютого, 18:40

15 лютого «Українська оборонна промисловість» і данська компанія Weibel Scientific підписали меморандум про взаєморозуміння. За інформацією Укроборонпрому, ця співпраця передбачає…



15 лютого, 12:37

На полях Мюнхенської безпекової конференції представники “Укроборонпрому” підписали угоду із французькою компанією “Thales International SAS” про розбудову спільного підприємства.…

П’ятниця, 14 лютого



14 лютого, 23:29

Південна Корея через ПРООН в Україні виділяє грант у розмірі 20 млн доларів на відновлення прифронтових областей України. Про це повідомляє міністерство розвитку громад та територій…



14 лютого, 17:17

Норвегія хоче продовжити фінансувати українське оборонне виробництво у межах «данської моделі». Про це повідомив очільник Мінстратегпрому Герман Сметанін за підсумками зустрічі з міністром…



14 лютого, 15:57

Сьогодні уряд виділив 5,1 млрд грн на програми, які є частиною політики “Зроблено в Україні”, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 2 млрд грн на гуманітарне розмінування сільгоспземель…



14 лютого, 14:50

Trustee Plus анонсував масштабне оновлення свого криптогаманця, яке стане доступним 5 березня 2025 року. Розробники впевнені, що цей апгрейд докорінно змінить взаємодію користувачів…



14 лютого, 11:42

За результатами 2024 року Kernel сплатив до бюджету 5,8 млрд грн, що на 1,5 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. За сумою сплачених податків компанія є одним…

Четвер, 13 лютого



13 лютого, 22:02

Володимир Зеленський анонсував перезавантаження національної акціонерної компанії «Надра». Про це він повідомив на зустрічі з бізнесом 12 лютого. “Буде перезавантаження інституції…



13 лютого, 20:58

Добудова нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС триватиме у два етапи. Другий передбачатиме запуск американських енергоблоків. Про це у вечірньому відеозверненні 13 лютого повідомив…



13 лютого, 17:42

Агентство з розшуку та управління активами відхилило кандидатуру другого учасника аукціону на управління ТРЦ “Гулівер”. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума. Після відхилення…



13 лютого, 16:13

Уже 80 підприємств в Україні мають статус авторизованого економічного оператора (АЕО). Про це повідомила Державна митна служба. “Статус АЕО – це не лише визнання надійності компанії…