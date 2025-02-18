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Цього тижня в Україні розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду для сьомого перегляду спільної програми EFF. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він обговорив…
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19 лютого будуть застосовувати заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомило Укренерго. Відключати електропостачання планують у такі години: 06:00 …
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Уряд розподілив 460,5 млн грн на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях. Як розповів під час засідання очільник українського уряду Денис Шмигаль, субвенції надійдуть місцевим…
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Кабмін затвердив План пріоритетних дій на 2025 рік. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну. “Уряд чітко розставляє акценти щодо інших пріоритетів…
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З початку 2025 року бізнес отримав 2553 пільгових кредити за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 8,1 млрд гривень, повідомляє урядовий портал. Від старту програми…
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Сьогодні, 18 лютого, під час засідання уряд затвердив порядок використання 12,6 млрд гривень, які виділили раніше на ремонт доріг у 2025 році. Про це написав у телеграмі представник…
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Загалом за програмою єВідновлення держава компенсувала українцям 18 млрд грн за пошкоджене та зруйноване житло. 90 тисяч родин відновили або придбали нові домівки. Про це розповів…
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Добудову енергоблоків на Хмельницькій АЕС реалізовуватимуть за рахунок кредитування, а підняття тарифів для населення непотрібно. Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав…
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Будівництва третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції, який наразі готовий на 80%, може завершитись за три роки, четвертого (готовність під 30%) – за чотири. Про це…
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Добудова двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції обійдеться Україні приблизно у 160 млрд гривень. Таку цифру в інтерв’ю LB live озвучив міністр енергетики України Герман…
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Вищий антикорупційний суд націоналізував активи підсанкційного російського олігарха на 29 млн доларів, які “Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат” повинен був сплатити російському…
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Завтра, 18 лютого, будуть застосовувати обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це заявило Укренерго. Графіки діятимуть від 6.00 до 09.00 та з 16:00 до 19:00. При цьому…
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У Київській та Дніпропетровській областях запроваджені екстрені відключення електроенергії. Згодом їх скасували. Про це повідомили у ДТЕК та в Укренерго. “За командою Укренерго в…
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15 лютого «Українська оборонна промисловість» і данська компанія Weibel Scientific підписали меморандум про взаєморозуміння. За інформацією Укроборонпрому, ця співпраця передбачає…
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На полях Мюнхенської безпекової конференції представники “Укроборонпрому” підписали угоду із французькою компанією “Thales International SAS” про розбудову спільного підприємства.…
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Південна Корея через ПРООН в Україні виділяє грант у розмірі 20 млн доларів на відновлення прифронтових областей України. Про це повідомляє міністерство розвитку громад та територій…
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Норвегія хоче продовжити фінансувати українське оборонне виробництво у межах «данської моделі». Про це повідомив очільник Мінстратегпрому Герман Сметанін за підсумками зустрічі з міністром…
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Сьогодні уряд виділив 5,1 млрд грн на програми, які є частиною політики “Зроблено в Україні”, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 2 млрд грн на гуманітарне розмінування сільгоспземель…
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Trustee Plus анонсував масштабне оновлення свого криптогаманця, яке стане доступним 5 березня 2025 року. Розробники впевнені, що цей апгрейд докорінно змінить взаємодію користувачів…
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За результатами 2024 року Kernel сплатив до бюджету 5,8 млрд грн, що на 1,5 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. За сумою сплачених податків компанія є одним…
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Володимир Зеленський анонсував перезавантаження національної акціонерної компанії «Надра». Про це він повідомив на зустрічі з бізнесом 12 лютого. “Буде перезавантаження інституції…
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Добудова нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС триватиме у два етапи. Другий передбачатиме запуск американських енергоблоків. Про це у вечірньому відеозверненні 13 лютого повідомив…
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Агентство з розшуку та управління активами відхилило кандидатуру другого учасника аукціону на управління ТРЦ “Гулівер”. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума. Після відхилення…
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Уже 80 підприємств в Україні мають статус авторизованого економічного оператора (АЕО). Про це повідомила Державна митна служба. “Статус АЕО – це не лише визнання надійності компанії…
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Один з найбільших ритейлерів побутової техніки та електроніки України COMFY підсумував роботу за 2024 рік. Компанія досягла рекордних показників у бізнесі, отримала численні нагороди…