Олег Семінський розповів, чому важлива закупівля реакторів з Болгарії для ХАЕС

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Заступник голови енергетичного комітету Верховної Ради, нардеп від “Слуги народу” Олег Семінський розповів, чому важлива закупівля реакторів з Болгарії для Хмельницької АЕС

Він зауважив, що Україна з 90-х років будує 3-й і 4-й блоки на ХАЕС. Третій блок добудований на 80-85%. Четвертий – 25-30%. 

Так склалося, що реактори для цих блоків є в Болгарії, які їй не потрібні. Бо країна вирішила рухатись за новими технологіями. 

Водночас дозвіл на поставку реакторів в Болгарії діє до 13 березня. Є ймовірність, що можуть прийти проросійські сили і цей дозвіл скасувати. У такому випадку – в Україні залишиться цей “загальнобуд”, на який треба великі кошти на консервацію. 

Також пояснив, що саме Україна закупає: каркаси блоків, реакторне обладнання і “решту обладнання по списку”. Унікальність цих блоків у тому, що вони маневрові. 

Крім того, Семінський прокоментував закиди в “російськості” цих реакторів: “Ці реактори такі ж російські, як і українські. Нагадаю вам, що Україна з часів своєї незалежності запроєктувала, побудувала і ввела в експлуатацію 3 блоки успішно”.

За його словами, це важливе рішення, бо блоки планують добудувати у короткі строки. Але у які саме, він не уточнив.



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