Скандал у Міноборони – відповідальний за закупівлі, Арсен Жумаділов, має бізнес-зв’язки з Росією

Арсен Жумаділов, голова ДП “Державний оператор тилу”, який з недавніх часів відповідає за стратегічні військові закупівлі, опинився в центрі скандалу. Попри публічну критику влади, його родинні та бізнесові зв’язки з росією викликають питання щодо його доступу до держтаємниць та контролю над забезпеченням армії, передає “Аргументум”.

Про це пише видання Фром.

Жумаділов відомий гучними заявами про корупцію у владі. Його сім’я не відстає – теща чиновника відкрито називає президента корупціонером і мародером. Водночас сам Жумаділов обіймає ключову посаду в Міноборони, тоді як його родина має бізнес у рф, а дружина отримала російський паспорт.

Скандал спалахнув після того, як з’ясувалося, що дружина Жумаділова отримала паспорт РФ у 2021 році — за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. Сам він наполягає, що документ був оформлений «під тиском» окупаційної влади під час її перебування в Криму. Проте журналісти встановили, що їхнє розлучення є фіктивним, а дружина чиновника мешкає в Туреччині, що ставить під сумнів версію про «примусову паспортизацію».

Додаткові питання викликає діяльність брата Жумаділова, Мурата. Він очолює компанію «Атлант Сервіс», яка здійснює перевезення між окупованими територіями, Росією та Україною. У списку маршрутів – рейси з Москви до тимчасово окупованих Бердянська, Енергодара та Нової Каховки. Компанія також рекламує перевезення до Європи через Росію.

«Атлант Сервіс» зареєстрований у РФ, має відповідну ліцензію та сплачує податки в бюджет країни-агресора. До повномасштабного вторгнення компанія активно працювала в Херсонській та Запорізькій областях, а нині адаптувалася до нових умов, зберігши доступ до окупованих територій.

Крім транспорту, компанія організовує нелегальні фінансові операції. Клієнти можуть перевести кошти на українську картку, після чого гроші доставляються в рф або на окуповані території готівкою. Такі фінансові схеми працюють поза законом і можуть використовуватися для фінансування ворожих структур.

Ще один факт – фінансування навчання Арсена Жумаділова в The London School of Economics. Оплату здійснив його дядько, який працював у структурах ФСБ і мав звання полковника.

Попри оприлюднені факти, Жумаділов залишається на посаді та продовжує керувати закупівлями Міноборони. У його компетенції – ухвалення рішень щодо постачання військовим амуніції, продовольства та боєприпасів. Міністерство оборони ситуацію не коментує, а службову перевірку не ініційовано.