Україна втратила 1 бал у рейтингу Індексу сприйняття корупції – новини LB.ua

За 2024 рік в рейтингу Індексу сприйняття корупції Україна отримала 35 балів з максимальних 100, посівши 105-те місце з-поміж 180 країн.

Такі результати оприлюднила громадська організація Transparency International Ukraine. За даними НАБУ, порівняно із 2023 роком наша країна втратила один бал, хоч це майже не вплинуло на позицію серед інших країн світу.

У Бюро наголосили, що важливою є саме кількість отриманих балів, а не місце в рейтингу.

На тлі глобального погіршення ситуації з корупцією сповільнення антикорупційного прогресу України не виглядає критичним, утім свідчить про низку викликів, на які варто системно реагувати.

Зазначається, що цьогорічні результати сигналізують про “формальний підхід до виконання багатьох реформ або ж свідоме пробуксовування в їх реалізації”. Цей “застій” вказує на те, що орієнтації суто на програмне виконання взятих Україною зобов’язань недостатньо, а реалізація розпочатих реформ відбувається не так якісно, як планувалося.

Водночас на показники України за минулий рік могли позитивно вплинути такі чинники, як ухвалення Державної антикорупційної програми на 2023-2025 рр., відновлення електронного декларування та обов’язку звітування для політичних партій, оновлення законодавства про закупівлі Міноборони та діяльності НАБУ-САП, збільшення кількості вироків у справах про корупції.

Серед негативних тенденцій називають загрози щодо ефективної реалізації ДАП через саботаж деяких держорганів, спроби тиску на журналістів та громадськість, випадки політичного впливу у різних сферах, скандал із витоками в НАБУ та у закупівлях Міноборони чи в межах відбудови.

Загалом стагнація або просідання в Індексі характерне для всього регіону і покращити свої показники на один бал змогли лише дві країни-кандидатки на вступ до ЄС (Молдова та Албанія). При цьому середній бал по Європейському Союзу цьогоріч знизився на 2 бали й склав 62 бали.

Фото: Transparency International Ukraine Україна у рейтингу Індексу сприйняття корупції

А з-поміж сусідів Україна і надалі випереджає Росію – країна-терористка у 2024 році втратила аж 4 бали і з 22 балами посідає 154 позицію. І так само продовжує падіння Білорусь – вона торік теж втратила 4 бали, і тепер з 33 балами знаходиться на 114 сходинці.

Фото: Transparency International Ukraine Україна у рейтингу Індексу сприйняття корупції