Відключення світла 12 лютого: заява Укренерго – новини на LB.ua

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У середу, 12 лютого, будуть застосовувати обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомило Укренерго.

Відключення запроваджуватимуть упродовж 7.00-11.00 і 15.00-21.00.

У компанії додали, що відключення побутових споживачів наразі не прогнозують.

«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – зазначили в Укренерго.

Крім того, у компанії додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. 



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