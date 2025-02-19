20 лютого застосовуватимуть відключення світла для промисловості — новини LB.ua

20 лютого заплановані заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє Укренерго.
Час застосування обмежень з 5:00 до 21:00.
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.
“Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, — інформують в енергокомпанії.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.