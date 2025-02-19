20 лютого застосовуватимуть відключення світла для промисловості — новини LB.ua

20 лютого заплановані заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє Укренерго.

Час застосування обмежень з 5:00 до 21:00.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

“Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання”, — інформують в енергокомпанії.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.