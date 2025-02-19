“Доступні кредити”: від початку року бізнес отримав кредитів на 8,1 млрд грн

З початку 2025 року бізнес отримав 2553 пільгових кредити за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 8,1 млрд гривень, повідомляє урядовий портал.

Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 106,3 тисячі кредитів на суму 368,1 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 436 пільгових кредитів на 1,3 млрд гривень.

“Державна програма “Доступні кредити 5-7-9%” продовжує підтримувати підприємців, які розвивають переробні виробництва, інвестують у модернізацію виробництва або працюють в зоні підвищених воєнних ризиків. Таким чином пільгові кредитні кошти розвивають реальний сектор економіки – допомагають бізнесу розширювати виробництво та створювати нові робочі місця”, – зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Від початку року в межах програми бізнес отримав:

2,1 млрд грн – інвестиційні кредити;

2,1 млрд грн – на переробку;

1,5 млрд грн – на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

1,5 млн грн – на підтримку посівної.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали Приватбанк (49,3 тис.), Ощадбанк (16,2 тис.) та Укргазбанк (5,8 тис.).