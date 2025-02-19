Рейтинг довіри – Залужний та Буданов поза конкуренцією

Політики втрачають народну підтримку, а лідерами довіри українців є Валерій Залужний та Кирило Буданов. Про це свідчать дані дослідження «Соціально-політичні настрої українців», проведеного компанією Active Group у лютому цього року та презентованого сьогодні у прес-центрі інформагентства «Інтерфакс-Україна».

Колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та очільник ГУР Кирило Буданов лідирують у рейтингу довіри українців із 61% та 50,3% відповідно. При цьому президент Володимир Зеленський лише четвертий та має 42,4%.

Українці віддають перевагу військовим, а не політикам – це чіткий тренд останнього року. Засновник Active Group Андрій Єременко пояснює це глибоким розчаруванням громадян у керівництві країни: «Соціально-економічна ситуація в Україні залишається важкою, а владні структури продовжують “радувати” нас корупційними скандалами та демонструвати не надто високу ефективність».

Керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак зазначив, що високий рівень довіри до Залужного та Буданова підкріплюється запитом суспільства на нових політичних лідерів. «Українці все частіше бачать у військових потенційних політиків, і це відображається в результатах досліджень», – каже експерт.

Цікаво, що третє місце за довірою посів боксер Олександр Усик (47,3%). Проте експерти вважають, що рейтинг спортсмена є тимчасовим ефектом нещодавніх перемог на рингу.

Лідерами за балансом довіри також є Залужний (36,7%) та Буданов (20,4%) – це означає, що їм довіряють більше громадян, ніж не довіряють. Інші фігуранти рейтингу, за винятком Усика, мають від’ємний баланс довіри.

Соціологи також оцінили сприйняття громадянами курсу країни. Оптимістично майбутнє України бачать 46,6% опитаних (проти 41,8% у грудні), а 38,6% вважають, що країна рухається в неправильному напрямку (у грудні таких було 42,9%).

Дослідження проводилося 12-16 лютого методом онлайн-опитування серед 2000 українців у всіх регіонах (окрім тимчасово окупованих територій).

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