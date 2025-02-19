Шмигаль і Туск провели телефонну розмову – новини на LB.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з польським колегою Дональдом Туском.

За словами Шмигаля, очільники урядів обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема військової логістики. Також серед тем розмови був поступ у євроінтеграції України.

«Подякував за підтримку 16го пакета санкцій, що затверджений на рівні послів країн ЄС… Цінуємо підтримку наших польських колег у багатьох питаннях. Упевнився, що Європа об’єднана як ніколи у підтримці України», – додав українським прем’єр.