Сім регіонів отримають гроші на укриття – новини LB.ua

Уряд розподілив 460,5 млн грн на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях.
Як розповів під час засідання очільник українського уряду Денис Шмигаль, субвенції надійдуть місцевим бюджетам на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях.
Кошти надійдуть до семи регіонів та 18-ти громад. Шмигаль зазначив, що очікують на їх ефективне використання.
За словами прем’єр-міністра, на 2025 уряд виділив 6,2 млрд грн на зведення безпечних навчальних просторів.
Крім того, продовжують реалізовувати роботи за минулорічні дотації й субвенції обсягом 7,5 млрд грн. Прем’єр-міністр підкреслив, що це дозволить побудувати понад 200 укриттів.
- За даними ДСНС, станом на кінець січня в Україні налічувалося понад 62 тисячі захисних споруд (укриттів), які готові майже на 85%.