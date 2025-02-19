Сім регіонів отримають гроші на укриття – новини LB.ua

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Уряд розподілив 460,5 млн грн на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях.

Як розповів під час засідання очільник українського уряду Денис Шмигаль, субвенції  надійдуть місцевим бюджетам на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях. 

Кошти надійдуть до семи регіонів та 18-ти громад. Шмигаль зазначив, що очікують на їх ефективне використання.

За словами прем’єр-міністра, на 2025 уряд виділив 6,2 млрд грн на зведення безпечних навчальних просторів.

Крім того, продовжують реалізовувати роботи за минулорічні дотації й субвенції обсягом 7,5 млрд грн. Прем’єр-міністр підкреслив, що це дозволить побудувати понад 200 укриттів.

  • За даними ДСНС, станом на кінець січня в Україні налічувалося понад 62 тисячі захисних споруд (укриттів), які готові майже на 85%. 



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