Україна планує залучити від МВФ $2,7 млрд цього року

Цього тижня в Україні розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду для сьомого перегляду спільної програми EFF.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він обговорив деталі подальшої співпраці з головою Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

Шмигаль подякував за роботу над шістьма переглядами, що дозволило залучити в Україну 9,8 млрд доларів. Загалом від початку повномасштабної війни МВФ надав Україні понад 12,4 млрд доларів.

“Співпраця з Фондом є важливим фактором нашої фінансової стабільності. Уряд проводить системну роботу у цьому напрямку. У 2025 році планується залучити від МВФ 2,7 млрд доларів”, – зазначив прем’єр.

Шмигаль додав, що попри повномасштабну війну, Україна продовжує трансформуватися і впроваджувати необхідні реформи.